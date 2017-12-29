Mourinho bombaladı: Para yoksa oyuncu da yok

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, Liverpool'un 84 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek yaptığı Virgil van Dijk transferini eleştirdi. Bu konu özelinde konuşmadığını ve genel bir eleştiri yaptığını dile getiren Portekizli teknik adam, paranın gücünün en üst düzeyde olduğunun altını çizdi.

İşte Jose Mourinho'nun o sözleri:

"Van Dijk transferi özelinde konuşmuyorum. Çünkü Liverpool kendi iradesiyle bir hamle yaptı. Onların yaptığı bir şeye yorum yapacak değilim. Kendileri için doğru bir oyuncu aldıklarını düşünüyorlarsa, onu gerçekten istiyorlarsa ya parayı verirler ya da oyuncuyu alamazlar. Transfer piyasası bu şekilde."

"Şu an verilen paraları karşılaştırdığımızda üç yıl önce ile yan yana koymak mümkün değil. Şimdi diyeceksiniz ki Van Dijk futbol tarihinin en pahalı defans oyuncusu. Peki Maldini'den, Bergomi'den veya Ferdinand'dan daha mı iyi? İşte bunu söyleyemezsiniz. Transfer piyasası böyle. Parayı vermezsen alamazsın.Çılgın paralar ortaya koyuyorsun, bunu yapmazsan oyuncuyu alamıyorsun. Bu kadar basit"