Mount & Blade espor arenasına çıkıyor

Çıkışının üzerinden yıllar geçse de eğlencesi hiç azalmayan Orta Çağ simülasyonu Mount & Blade: Warband, ilk uluslararası espor turnuvasıyla oyunseverlerin karşısına çıkıyor.

Battle of Bucharest adlı turnuva Litvanya Espor Federasyonu (LEF) tarafından TaleWorlds Entertainment’tan destek alınarak düzenlenen 10 bin dolar ödül havuzuna sahip turnuvanın finali 20 Mayıs’ta Bükreş’te yapılacak.

12 -14 Mayıs arasında çevrimiçi eleme maçları yapılacak olan turnuvada AB üyesi ülkelerden gelen takımlar 5’e 5 ve 1’e 1 maçlarda rakiplerini alt ederek 20 Mayıs’ta Bükreş’te PGL Studio’da düzenlenecek büyük final maçına çıkmaya çalışacaklar.

Avrupa’nın en iyi Mount & Blade oyuncularını belirleyecek olan turnuvanın finalinde, eleme maçlarını kazanarak büyük finale kalma hakkı kazanan 5 kişilik 4 takım ve dört bireysel yarışmacı mücadele edecek. Turnuvayı kazanan takım 5 bin dolarlık büyük ödülün sahibi olacak. İkinci takım 2 bin 500 dolar, üçüncü takım ise 750 dolar kazanacak. Bireysel kategoride ise birinci olan yarışmacı 1000 dolar, ikinci 500 dolar ve üçüncü ise 250 dolarlık ödülün sahibi olacak.

LEF Genel Müdürü Sergei Klimov turnuvayla ilgili düşüncelerini şu sözlerle ifade etti, “Battle of Bucharest’i Mount & Blade’in espor etkinliklerinin ilk adımı olarak görüyoruz. Bu formatı geliştirmeyi, ödül havuzunu büyütmeyi, turnuvayı başka bölgelere taşımayı ve elbette çıkar çıkmaz Mount & Blade II: Bannerlord’u da turnuvaya eklemeyi planlıyoruz.”

TaleWorlds Entertainment Genel Müdür Ali Erkin’in turnuvaya ilişkin yorumu ise şu oldu, “TaleWorlds Entertainment olarak, bir etkinlik aracılığıyla hâlihazırda çok canlı olan oyuncu topluluğumuzla doğrudan temas kurmayı zaten istiyorduk. Bize önerilen bu işbirliği de bu anlamda harika bir fırsattı. Dünyanın en aktif espor noktalarından biri olan Bükreş’te oyuncularımızla buluşmak için sabırsızlanıyoruz.”

Litvanya Espor Federasyonu tarafından TaleWorlds Entertainment ile PGL Studio’nun desteği ve Intel ile G-Core Labs sponsorluğunda düzenlenecek turnuvayı Twitch, YouTube ve Facebook üzerinden izlemek mümkün. Turnuva hakkında daha fazla bilgi almak için adresini ziyaret edebilirsiniz.