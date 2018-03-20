Motor sporlarında yeni sezon başlıyor
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası, 24-25 Mart tarihlerinde Muğla'da düzenlenecek
Motor sporlarında 2018 sezonu, Muğla'da organize edilecek Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası ile başlayacak.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, söz konusu organizasyon, 24-25 Mart tarihlerinde Fethiye ilçesinde düzenlenecek.
Şampiyona, enduro, ATV, motokros, süper enduro, süpermoto, drag, pist ve sujeti kategorilerinde mücadelelere sahne olacak.
Organizasyonun açılış yarışı, Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Off-road Park'ta 24 Mart Cumartesi günü yapılacak. Sporcular 25 Mart Pazar günü ise kros testte 2,3 kilometre, ekstrem testte 600 metre ve enduro testte 4,3 kilometreden oluşan parkurda hem zamanla hem de doğayla mücadele edecek.
Ara etaplarla birlikte toplam 27 kilometreyi kat edecek sporcular, E1, E2, E3, E Genç, EB sınıflarında 4, EC, E Veteran sınıflarında 3 ve E Kadın sınıfında ise 1 tur atacak.
Şampiyona için 24 Mart Cumartesi günü saat 13.00'te Beşkaza Meydanı'nda sembolik start verilecek.
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