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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Futbol
AA
28.06.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

MotoGP'de sıradaki durak Hollanda

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MotoGP'de sıradaki durak Hollanda

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de sezonun 8. yarışı, Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Hollanda'nın Assen kenti ile aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte gerçekleştirilecek sekizinci etabın sıralama turları, yarın TSİ 15.10'da başlayacak. Yarış ise 30 Haziran Pazar günü TSİ 15.00'te, 26 tur üzerinden yapılacak.

Geride kalan 7 yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 140 puan
2. Andrea Dovizioso (İtalya): 103
3. Alex Rins (İspanya): 101
4. Danilo Petrucci (İtalya): 98
5. Valentino Rossi (İtalya): 72

Formula 1de sıradaki durak Avusturya
Formula 1'de sıradaki durak Avusturya
 

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