MotoGP'de 16. yarış Avustralya'da!

Phillip adasıyla aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte 27 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarış, pazar günü TSİ 08.00'de başlayacak.

MotoGP'de geride kalan 15 yarışın 9'unu İspanyol, 6'sını ise İtalyan pilotlar kazandı. Repsol Honda takımının sürücülerinden İspanyol Marc Marquez üçüncü, dokuzuncu, onuncu, on üçüncü ve on dördüncü, Movistar Yamaha takımından İspanyol Maverick Vinales birinci, ikinci ve beşinci etaptaki yarışlardan galip ayrıldı. Aynı ülkeden Dani Pedrosa da dördüncü etapta galibiyete ulaştı. Altıncı, yedinci, on birinci, on ikinci ve on beşinci yarışta Ducati takımından İtalyan Andrea Dovizioso, sekizinci etapta ise Movistar Yamaha'dan İtalyan Valentino Rossi zirveyi rakiplerine bırakmadı.

PİLOTLAR KLASMANI

Sezonun ilk 15 yarışının ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:



1. Marc Marquez (İspanya) - 244 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya) - 233

3. Maverick Vinales (İspanya) - 203

4. Dani Pedrosa (İspanya) - 170

5. Valentino Rossi (İtalya) - 168