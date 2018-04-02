Moto GP’de dev sponsorluk

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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02.04.2018 - 11:49, Son Güncelleme:

Moto GP’de dev sponsorluk

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Moto GP’de dev sponsorluk

FLO Mağazacılık bünyesine 2012 yılında katılan ve sonrasında İtalya’nın en büyük 4 ayakkabı markasından biri olan Lumberjack, dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan MotoGP’de yarışan Estrella Galicia 0,0 Marc VDS takımının resmi sponsoru oldu.

Brand Park İtalya Yönetim Kurulu Başkanı ve FLO Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Ziylan “Lumberjack; enerji, güçlü ve sağlıklı bir sportif yaşamın farkındalığını simgeliyor. Bu nedenle dünyanın en çok izlenen spor organizasyonlarından, Moto GP’de yarışan Team Estrella’nın sponsoru olduk” dedi.

Sponsorluk, Milano’da gerçekleştirilen tanıtım toplantısında açıklandı. Lumberjack,’in UrbanNature yaşam felsefesine uygun olarak; genç ve dinamik bir takım olan Team Estrella Galicia 0.0 Marc VDS ekibi tercih edildi.

“Küresel bakış açımızın göstergesi”

Konu hakkında konuşan Brand Park İtalya Yönetim Kurulu Başkanı ve FLO Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Ziylan, Lumberjack markasının FLO Ayakkabıcılık bünyesine 2012 yılında katılmasının bir hayalin gerçekleştirilmesi olduğunu hatırlattı. Lumberjack’in FLO bünyesine katılmasının ardından İtalya’nın en büyük 4 ayakkabı markasından biri olduğuna dikkat çeken Ziylan, “Markalaşmada farkındalık yaratmanın ve başarıyı sürdürmenin iki önemli dinamik olduğunun farkındayız. FLO Mağazacılık’ın markaları da en değerli kurumsal varlıkları. Sadece İtalya’nın değil, küresel ayakkabı dünyasının ikonik markası Lumberjack de enerji, güçlü ve sağlıklı bir sportif yaşamın farkındalığını simgeliyor” diye konuştu. Ziylan, sponsorluğun, markanın küresel bakış açısının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Lumberjack logosu ilk yarışında

Sponsorluk anlaşmasının ardından ilk yarış düzenlendi. Katar’daki ilk yarışın; Team Estrella Galicia 0.0 Marc’ın genç sürücüsü Franco Morbidelli'nin de MotoGP’deki ilk pist deneyimine denk gelmesi heyecanı ikiye katladı. Moto 2 kategorisinin 2017 şampiyonu olan sürücünün kaskı üzerinde markanın sembolü akçaağaç yaprağı görülürken, tüm takım üyeleri de zorlu şartlar için özel olarak tasarlanan şok emici tabana sahip Detroit örgü spor ayakkabılarını giydiler.

Sponsorluk takımı motive etti

Moto GP’de ilk piste çıkışıyla beraber bomba gibi bir sezon başladığını belirten Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Takım Pilotu Franco Morbidelli ise “Çocukluğumdan beri ayakkabılarını giydiğim Lumberjack tarafından desteklenmekten mutluluk ve onur duyuyorum. Şimdi yine bu ayakkabılarla bir yarıştan başka bir yarışa geçiyorum. Bu sefer en prestijli motosiklet dünya şampiyonasında beraberiz” dedi.

Takım Sorumlusu Michael Bartholemy ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: “MotoGP gibi yüksek profilli bir şampiyonada, uluslararası bir ortamda rekabet ederken görüntü her şeydir. Bu, sadece takımın pilotu değil, tüm takım için geçerli. Görüntü, hafta sonlarında bir yarıştan diğerine seyahat ederken de önem taşıyor. Bunun önemini tam olarak anlayan ortağımız Lumberjack, özellikle seyahat ederken ayakkabı ve kıyafetler sağlayarak takımın imajını iyileştirmede bize destek oluyor. Tüm Estrella Galicia 0,0 Marc VDS ekibi gibi ben de Lumberjack ile yakın bir şekilde çalışmak için sabırsızlanıyorum.”

 

 

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