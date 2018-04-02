Moto GP’de dev sponsorluk
FLO Mağazacılık bünyesine 2012 yılında katılan ve sonrasında İtalya’nın en büyük 4 ayakkabı markasından biri olan Lumberjack, dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan MotoGP’de yarışan Estrella Galicia 0,0 Marc VDS takımının resmi sponsoru oldu.
Brand Park İtalya Yönetim Kurulu Başkanı ve FLO Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Ziylan “Lumberjack; enerji, güçlü ve sağlıklı bir sportif yaşamın farkındalığını simgeliyor. Bu nedenle dünyanın en çok izlenen spor organizasyonlarından, Moto GP’de yarışan Team Estrella’nın sponsoru olduk” dedi.
Sponsorluk, Milano’da gerçekleştirilen tanıtım toplantısında açıklandı. Lumberjack,’in UrbanNature yaşam felsefesine uygun olarak; genç ve dinamik bir takım olan Team Estrella Galicia 0.0 Marc VDS ekibi tercih edildi.
“Küresel bakış açımızın göstergesi”
Konu hakkında konuşan Brand Park İtalya Yönetim Kurulu Başkanı ve FLO Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Ziylan, Lumberjack markasının FLO Ayakkabıcılık bünyesine 2012 yılında katılmasının bir hayalin gerçekleştirilmesi olduğunu hatırlattı. Lumberjack’in FLO bünyesine katılmasının ardından İtalya’nın en büyük 4 ayakkabı markasından biri olduğuna dikkat çeken Ziylan, “Markalaşmada farkındalık yaratmanın ve başarıyı sürdürmenin iki önemli dinamik olduğunun farkındayız. FLO Mağazacılık’ın markaları da en değerli kurumsal varlıkları. Sadece İtalya’nın değil, küresel ayakkabı dünyasının ikonik markası Lumberjack de enerji, güçlü ve sağlıklı bir sportif yaşamın farkındalığını simgeliyor” diye konuştu. Ziylan, sponsorluğun, markanın küresel bakış açısının bir göstergesi olduğunu ifade etti.
Lumberjack logosu ilk yarışında
Sponsorluk anlaşmasının ardından ilk yarış düzenlendi. Katar’daki ilk yarışın; Team Estrella Galicia 0.0 Marc’ın genç sürücüsü Franco Morbidelli'nin de MotoGP’deki ilk pist deneyimine denk gelmesi heyecanı ikiye katladı. Moto 2 kategorisinin 2017 şampiyonu olan sürücünün kaskı üzerinde markanın sembolü akçaağaç yaprağı görülürken, tüm takım üyeleri de zorlu şartlar için özel olarak tasarlanan şok emici tabana sahip Detroit örgü spor ayakkabılarını giydiler.
Sponsorluk takımı motive etti
Moto GP’de ilk piste çıkışıyla beraber bomba gibi bir sezon başladığını belirten Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Takım Pilotu Franco Morbidelli ise “Çocukluğumdan beri ayakkabılarını giydiğim Lumberjack tarafından desteklenmekten mutluluk ve onur duyuyorum. Şimdi yine bu ayakkabılarla bir yarıştan başka bir yarışa geçiyorum. Bu sefer en prestijli motosiklet dünya şampiyonasında beraberiz” dedi.
Takım Sorumlusu Michael Bartholemy ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: “MotoGP gibi yüksek profilli bir şampiyonada, uluslararası bir ortamda rekabet ederken görüntü her şeydir. Bu, sadece takımın pilotu değil, tüm takım için geçerli. Görüntü, hafta sonlarında bir yarıştan diğerine seyahat ederken de önem taşıyor. Bunun önemini tam olarak anlayan ortağımız Lumberjack, özellikle seyahat ederken ayakkabı ve kıyafetler sağlayarak takımın imajını iyileştirmede bize destek oluyor. Tüm Estrella Galicia 0,0 Marc VDS ekibi gibi ben de Lumberjack ile yakın bir şekilde çalışmak için sabırsızlanıyorum.”
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