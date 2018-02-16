Motivasyonu Fenerbahçe olan yorulmaz
Yıldırım, kendisi için düzenlenen 20. yıl gecesinde bir almanak dağıttırdı. Almanakta “Memleketimizin ve Fenerbahçe’nin çıkarlarını herkesin ve her şeyin önünde tuttuk, Fenerbahçe için çok düşman edindik” dedi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın görevdeki 20. yılı dolayısıyla düzenlenen ve zaman zaman duygusal anlara sahne olan gecede, ‘Fenerbahçe’ye adanmış bir hayat’ adında, Yıldırım başkanlığındaki 20 yılı anlatan bir almanak dağıtıldı. Yıldırım almanaktaki yazısında “1998 yılının Şubat ayında hayal ettiğim Fenerbahçe için yola çıktığımda heyecanımın en önemli sebebi Atatürk’ün kulübüne asırlık bir çınara başkanlık etmeye soyunmamdı” dedi.
‘ÖMRÜMÜZÜ GÖZDEN ÇIKARDIK’
“Aldığım her nefeste Fenerbahçe vardı” diyen Yıldırım şu ifadeleri kullandı: “Fenerbahçe idi ilk ve son sözüm. Çünkü motivasyonu Fenerbahçe olan yorulmazdı, pes etmezdi, vazgeçmezdi. Pes etmedik yorulmadık vazgeçmedik, haklı olduğuna inandığımız yolda iflah olmaz bir kararlılıkla yürüdük. Çünkü biz, bir gün daha Fenerbahçeli olarak yaşamak için hayata bağlandık ve gerekirse o bir gün için bütün bir ömrümüzü gözden çıkardık.”
‘F.BAHÇE’SİZ TEK GÜNÜM YOK’
YILDIRIM ayrıca “Önce memleketimizin sonra da Fenerbahçe’nin çıkarlarını, herkesin ve her şeyin önünde tuttuk, Fenerbahçe için çok düşman edindik. Yüce Atatürk’ün bizlere gösterdiği yolda. Fenerbahçeli kimliğimin bana verdiği güçle tek bir günümü Fenerbahçesiz geçirmemenin bana verdiği tecrübe gurur ve heyecanı içerisindeyim” diye konuştu.
Öte yandan sarı lacivertli kongre üyeleri almanağı almak ve Yıldırım’a imzalatmak için uzun kuyruklar oluşturdu.
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