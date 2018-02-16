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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerMotivasyonu Fenerbahçe olan yorulmaz
Spor Arena Motivasyonu Fenerbahçe olan yorulmaz
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Spor Arena
Ahmet ERCANLAR
16.02.2018 - 23:36, Son Güncelleme:

Motivasyonu Fenerbahçe olan yorulmaz

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Yıldırım, kendisi için düzenlenen 20. yıl gecesinde bir almanak dağıttırdı. Almanakta “Memleketimizin ve Fenerbahçe’nin çıkarlarını herkesin ve her şeyin önünde tuttuk, Fenerbahçe için çok düşman edindik” dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın görevdeki 20. yılı dolayısıyla düzenlenen ve zaman zaman duygusal anlara sahne olan gecede, ‘Fenerbahçe’ye adanmış bir hayat’ adında, Yıldırım başkanlığındaki 20 yılı anlatan bir almanak dağıtıldı. Yıldırım almanaktaki yazısında “1998 yılının Şubat ayında hayal ettiğim Fenerbahçe için yola çıktığımda heyecanımın en önemli sebebi Atatürk’ün kulübüne asırlık bir çınara başkanlık etmeye soyunmamdı” dedi.

‘ÖMRÜMÜZÜ GÖZDEN ÇIKARDIK’

“Aldığım her nefeste Fenerbahçe vardı” diyen Yıldırım şu ifadeleri kullandı: “Fenerbahçe idi ilk ve son sözüm. Çünkü motivasyonu Fenerbahçe olan yorulmazdı, pes etmezdi, vazgeçmezdi. Pes etmedik yorulmadık vazgeçmedik, haklı olduğuna inandığımız yolda iflah olmaz bir kararlılıkla yürüdük. Çünkü biz, bir gün daha Fenerbahçeli olarak yaşamak için hayata bağlandık ve gerekirse o bir gün için bütün bir ömrümüzü gözden çıkardık.”

‘F.BAHÇE’SİZ TEK GÜNÜM YOK’

YILDIRIM ayrıca “Önce memleketimizin sonra da Fenerbahçe’nin çıkarlarını, herkesin ve her şeyin önünde tuttuk, Fenerbahçe için çok düşman edindik. Yüce Atatürk’ün bizlere gösterdiği yolda. Fenerbahçeli kimliğimin bana verdiği güçle tek bir günümü Fenerbahçesiz geçirmemenin bana verdiği tecrübe gurur ve heyecanı içerisindeyim” diye konuştu.

Öte yandan sarı lacivertli kongre üyeleri almanağı almak ve Yıldırım’a imzalatmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

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