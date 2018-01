Mossoro: 10 Kasım kalbime işlendi!

Başakşehir’de takımın önemli isimlerinden Marcio Mossoro ikinci yarı öncesinde Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'a konuştu. Sezonu şampiyonlukla noktalamaya inandıklarını belirten 34 yaşındaki Sambacı’nın açıklamaları şu şekilde:

“Bu sene bizi ileriye çıkartabilecek şey geçtiğimiz sene yaşadığımız acı ders. Çünkü geçtiğimiz sezon da ilk yarı namağlup liderdik. Ama o dönem belki buna çok hazır değildik. Belki yeteri kadar inanmamıştık ama bu sene ciddi anlamda istiyoruz şampiyonluğu. Her maçı final maçı gibi oynayacağız. Bu sene şampiyonluk bize daha yakın. Geçen sene kıl payı kaçırmıştık ama bu sene aynı şey olmayacak. Her şeyden önce kulübümü çok seviyorum. Burada 4. yılım. Çok uzun bir zaman oldu ve bu ailenin bir parçası gibiyim. Bu yüzden bu kulübe karşı benim bir sorumluluğum var.”

"10 KASIM KALBİME İŞLENDİ"



“İlk senemde 10 Kasım’da trafikteydim. Arabayla giderken birden diğer tüm arabaların durduğunu gördüm. Buna çok şaşırmıştım. Sonra sorduğumda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün ölüm yıl dönümü olduğunu ve her sene 10 Kasım’da ona gösterilen sevgi ve saygıdan dolayı araçların durduğunu öğrenmiştim. Bu, beni pozitif anlamda çok etkiledi. Bir ulusun kurucusuna gösterdiği sevgi, saygı üstelik ölümünden yıllar geçmiş olmasına rağmen bu saygıyı göstermesi benim kalbime işlendi açıkçası. Çok değişik duygular yaşadım.”

"GÖKSEL BAŞKAN GİBİSİ YOK"



“Kariyerim boyunca çok farklı başkanlarla çalıştım. Hepsinin kulübüne bir sevgisi vardı ama Göksel Gümüşdağ çok farklı. Göksel başkan kulübü yaşıyor, kulüp evladı gibi. Onun kulübe bakış açısı tabii ki eninde sonunda futbolcuya da etki ediyor. Bazı maçlar oluyor, o maçları sırf başkanın bize gösterdiği sevgiden, bize verdiklerinden dolayı onun için kazandığımız oldu. Ben 10 yılı aşkın süredir Avrupa’da futbol oynayan bir oyuncuyum. Çok sayıda antrenörle çalıştım. Abdullah hoca bu süreç zarfında çalıştığım en iyi hoca diyebilirim.”

"EMRE BELÖZOĞLU MOTİVASYON KAYNAĞIMIZ"



“Emre Belözoğlu hem saha içinde hem saha dışında önemli bir karakter. Kaptanlığı sadece saha içinde değil, saha dışında da çok iyi bir şekilde yürütüyor. Emre’nin yaşındaki futbolcular daha az koşar, rakip yanından geçerken müdahale etmez, daha az efor sarf eder ama kaptan tam aksine daha fazla istiyor, daha fazla mücadele ediyor. O yaşa gelmiş birisinin sahadaki mücadelesini, isteğini görünce takımdaki diğer arkadaşların da başka bir seçeneği kalmıyor. Onun bu isyancı, savaşçı ruhu gerek antrenmanlarda gerek maçlarda bize de son ana kadar savaşma konusunda motivasyon sağlıyor.”

YAŞLILIK BELİRTİSİ HİSSETMİYOR!



“Ben 28 yaşında, 30 yaşında veya şimdi bir farklılık hissetmiyorum. Vücudumu hala aynı şekilde hissediyorum. En ufak bir yaşlılık belirtisi yok çok şükür. Bence bunun temel kriteri nasıl idman yaptığınızla alakalı. Çünkü ben idmanlarda her zaman yüzde yüzümü veriyorum. Her çalışmayı çok ciddiye alıyorum. İdmanda ne yaparsanız bunu maça yansıtırsınız."Medipol Başakşehir'in yıldızı Marcio Mossoro, Habertürk'e konuştu Kulübünü çok sevdiğini, geçen sezondan ders aldıklarını dile getiren başarılı futbolcu, 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'e duyulan sevginin kalbine işlendiğini dile getirdi

