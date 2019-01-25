Moses resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Chelsea'den Moses'i transfer ettiğini resmen duyurdu....
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Chelsea'den Moses'i transfer ettiğini açıkladı.
Resmi siteden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Victor Moses’in 1,5 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için İngiliz ekibi Chelsea ile anlaşmaya vardı. Nijerya milli takım futbolcusu Victor Moses, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapan resmi sözleşmeyi imzaladı. Moses’e Çubuklu formamız ile sonsuz başarılar dileriz!" ifadelerini kullandı.
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