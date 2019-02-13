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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13.02.2019 - 08:24, Son Güncelleme:

Moses kanatları otobana çevirdi!

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Moses kanatları otobana çevirdi!

Kanarya’nın Nijeryalı yıldızı Victor Moses, dün akşam Zenit mücadelesine ilk 11’de başladı. İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den sezon sonuna kadar kiralanan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, karşılaşma boyunca sergilediği etkili performansla alkış topladı

Kanarya’nın Nijeryalı yıldızı Victor Moses, dün akşam Zenit mücadelesine ilk 11’de başladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den sezon sonuna kadar kiralanan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, karşılaşma boyunca sergilediği etkili performansla alkış topladı. 84 dakika sahada kalan ve 65 kez topla buluşan Moses, rakip futbolcuları bire birde adeta perişan etti.

Hızlı yapısıyla dikkat çeken Moses, 6 denemenin 4’ünde rakip futbolcuları ekarte ederek bu alanda karşılaşmanın en başarılı ismi oldu. Hırslı ve mücadeleci yapısıyla Fenerbahçe’nin hücum hattına büyük destek veren Moses, teknik direktör Ersun Yanal’ın beğenisini kazandı.

En çok faul yapılan isim Moses oldu

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçı Zenit karşılaşmasında yeni transfer Victor Moses faule en çok maruz kalan isim oldu.

Müsabaka genelinde attığı paslarla etkili bir oyun sergileyen Nijeryalı futbolcu, taraftarı ve teknik heyeti mest ederken, oyun içinde 5 kez faulle durduruldu. Moses 84. dakikada yerini Alper Potuk’a bıraktı.

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