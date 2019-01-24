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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena / DIŞ HABERLER
24.01.2019 - 19:53, Son Güncelleme:

Moses imzayı atıyor! Anlaşma...

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Moses imzayı atıyor! Anlaşma...

İmza için gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Victor Moses ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtiliyor.

Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği Chelsea'nin futbolcusu Victor Moses ile anlaşmaya vardı. Sky Sports'un haberine göre Nijeryalı futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

Bu sezon Premier Lig'de sadece 26 dakika forma giyen yıldız futbolcu, Antonio Conte önderliğindeki Chelsea'de sağ bek olarak görev yapmıştı.

Moses ile Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar anlaştığı ifade edildi.

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