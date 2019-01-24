Moses imzayı atıyor! Anlaşma...
İmza için gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Victor Moses ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtiliyor.
Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği Chelsea'nin futbolcusu Victor Moses ile anlaşmaya vardı. Sky Sports'un haberine göre Nijeryalı futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.
Bu sezon Premier Lig'de sadece 26 dakika forma giyen yıldız futbolcu, Antonio Conte önderliğindeki Chelsea'de sağ bek olarak görev yapmıştı.
Moses ile Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar anlaştığı ifade edildi.
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