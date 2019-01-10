Moses ile Silva Fenerbahçe'nin radarında
Fenerbahçe’nin yabancı futbolcu transferi konusundaki yeni hamlelerinin İngiltere’den olduğu kulislerde sıkça dile getirilmeye başlandı.
Buna göre, sarı lacivertliler, Chelsea’de forma şansı bulamayan Nijeryalı sağ kanat Moses ve Leicester’ın orta alan oyuncusu Adrien Silva ile yoğun şekilde ilgileniyor.
Görüşmelerin sürdüğü iki futbolcunun transfer formülünün kiralama şeklinde olduğu ifade ediliyor.
ALEX FENERBAHÇE'YE YARDIM EDECEK
Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı, Fenerbahçe Televizyonu’na konuk oldu. Antalya kampında her şeyin çok iyi olduğunu, Ersun Yanal’ın çok şeyi değiştirmeye başladığını anlatan Ballı, eski futbolcu Nielsen’in ziyaretiyle ilgili olarak şöyle dedi:
“Onlar bizim için çok değerliler. Benim onlarla ilişkim yıllardır devam ediyor ama esas olan Fenerbahçemizin onların değerini bilmesi. Ne zaman ihtiyacımız olsa yardımımıza koşuyorlar. Onlar bizim bağlantılarımızda da yardım edecekler. Alex geldiğinde Samandıra’ya girebilecek artık”
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