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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.02.2019 - 00:17, Son Güncelleme:

Moses: "Gerçekten acı verici"

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Moses: "Gerçekten acı verici"

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Viktor Moses, Zenit karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Alınan mağlubiyetten ders çıkarmaları gerektiğini belirten Moses, “Futbol bu ve şu anda bundan başka bir açıklama bulamıyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ilk karşılaşmada çok güzel bir performans sergilemiştik. İkinci maçın onların avantajına olan bir tarafı vardı; ikinci maç onların sahasında olacaktı. Ama biz buraya elimizden gelenin en iyisini yapma düşüncesiyle geldik. Ancak yaptığımız bazı hatalar, sonucun bu hale gelmesine neden oldu. Bundan dersler çıkarabiliriz, bundan birçok şey öğrenebiliriz. Yine önümüze bakarken buradan aldıklarımızı kendimize katabiliriz ama başımızı öne eğmektense takım halinde birleşmemizi ve takım halinde odaklanmamızı önümüzdeki maçlara yoğunlaştırmamız gerekiyor. Buradan bu şekilde böyle bir mağlubiyetle ayrılmak gerçekten acı verici. Çünkü her şey bizim elimizdeydi, tamamen ivme bize doğru dönmüş durumdaydı ama yaptığımız hataların bedelini ağır ödedik. Şu anda bundan başka bir şey söyleyemiyorum.” diye konuştu.

23. haftada oynanacak Beşiktaş derbisiyle ilgili de konuşan Victor Moses, “Bu akşam yaptığımız hataları kesinlikle bir kez daha yapmamamız gerekiyor. Takım halinde bir araya gelip bu hatalardan gerekli dersleri çıkararak önümüze bakmamız gerekiyor. Kesinlikle bir daha böyle hatalar olmamalı. Pazartesi günü Beşiktaş’a karşı çok zor bir karşılaşma oynayacağız. Tamamen o derbiye odaklanmak mecburiyetindeyiz ve şu anda tek isteğimiz bu. Ligde nasıl ve hangi pozisyonda olduğumuzu gayet iyi bir şekilde biliyoruz. Ama o karşılaşmaya kadar takım halinde bir birlik olarak en iyi şekilde çalışmalıyız. O maçı kazanmak tek düşüncemiz olacak, bunu yapmaya gayret göstereceğiz. Rakibimiz kendi sahasında oynuyor, tabii ki zor bir karşılaşma olacak. Ama birlikte çalışırsak, yapacaklarımızı birlikte sahaya yansıtırsak neden olmasın?” dedi.

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