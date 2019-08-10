Morgan Schneiderlin için resmi açıklama! | Transfer haberleri...
Everton'ın Fransız ön liberosu Morgan Schneiderlin'in adı, son dönemlerde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündemini meşgul ediyordu. Yıldız ismin hocası Marco Silva'dan konuyla ilgili resmi açıklama geldi.
Everton'da forma giyen Fransız futbolcu Morgan Schneiderlin'in adı, son dönemlerde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündemini meşgul ediyordu.
29 yaşındaki Fransız ön liberonun geleceğiyle ilgili resmi açıklama, hocası Marco Silva'dan geldi.
Takımının Premier Lig'in ilk haftasında Crystal Palace ile oynayacağı karşılaşma öncesinde basın mensuplarının karşısına geçen Silva, yıldız isimle ilgili gelen sorular üzerine "Schneiderlin'in ayrılması imkansız. Şu an kadromuza bakarsanız o bölgede fazla seçeneğimiz olmadığını görürsünüz. Nitekim son olarak Idrissa Gueye'yi kaybettik." ifadelerini kullandı.
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