Morgan De Sanctis'ten Başakşehir'e ziyaret
Roma’nın Sportif Direktörü Morgan De Sanctis, Başakşehir Futbol Kulübü'nü ziyaret etti.
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Roma’nın Sportif Direktörü Morgan De Sanctis, Başakşehir Futbol Kulübü'nü ziyaret etti.
De Sanctis’e isminin yazılı olduğu forma hediye edildi.
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