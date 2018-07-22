Montrezl Harrell, Clippers’la Nikah Tazeledi
Los Angeles Clippers, DeAndre Jordan’ın ayrılığı sonrası genç uzunu Montrezl Harrell’a yatırım yaptı.
Sınırlı serbest oyuncu Montrezl Harrell, ESPN‘in verdiği bilgiye göre, 12 milyon dolarlık bir kontratla iki sezon daha Los Angeles Clippers‘ta kaldı.
Harrell’ın anlaşması haberin kaynağına göre tamamen garantili.
24 yaşındaki Harrell geçen Houston Rockets‘tan Clippers‘a Chris Paul takasının bir parçası olarak gelmişti.
Savunması ve ribauntlarıyla Clippers’ta iz bırakan oyuncu geçen sezonu 11 sayı, 4 ribauntla bitirdi.
Genç uzun geçen sezon özellikle DeAndre Jordan’ın arkasında kaldığı için hücumda gölgede kaldığı bir sezonun ardından performansıyla zam almayı başardı.
(Eurohoops)
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