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Futbol
AA
07.12.2019 - 22:50, Son Güncelleme:

Montpellier 1-3 PSG

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Montpellier 1-3 PSG
Bunun nedeni ise akıllara 2001'de Parc des Princes'ta oynanan PSG - Galatasaray maçı... 18 sene önce yine aynı statta oynanan maçta iki takım taraftarları arasında kavga çıkmıştı ve çok sayıda Fransız taraftar yaralanmıştı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Montpellier'i 3-1 yendi.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) 17. hafta mücadelesinde lider PSG, Montpellier'in konuğu oldu.

Ev sahibi ekip, Daniel Congre'nin 41. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Montpellier'de Pedro Mendes 73. dakikada kırmızı kart görerek takımını 1 kişi eksik bıraktı. Rakibine sayısal üstünlük sağladıktan sonra ataklarını artıran PSG, 74. dakikada Neymar, 76. dakikada Kylian Mbappe ve 81. dakikada Mauro Icardi'nin attığı gollerle maçı 3-1 kazandı.

Galatasaray, 11 Aralık Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta mücadelesinde PSG'nin konuğu olacak.

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