İtalya Ligi’nin 8.haftasında Milan ezeli rakibi Inter’e derbide 3-2 kaybetti.

Milan’ı çalıştıran Vincenzo Montella, derbi sonrasında değerlendirmelerde bulundu.



Montella, kaybettikleri için üzgün olduklarını ancak futbolcularının ortaya koyduğu mücadeleden ötürü mutlu olduğunu dile getirdi.



Maçın ardından konuşan Montella, ”90 dakika boyunca aynı tempoda ve mücadele yoğunluğunda oynayamazsınız. Biz skoru tersine çevirmeye çalıştık. Futbolda işler ters gittiğinde yanınızda çok az insan oluyor. Takımımızın ne kadar kaliteli olduğunu bugün bir kez daha gördük. Bulduğumuz pozisyonlar var. Bunları düşünürsek 1 puan bile acımasız olurdu. Puanlarla maçtan ayrılamamak üzücü ev utanç verici”dedi.



Milan teknik direktörü, ”Motivasyonumuzu kaybetmemeliyiz. Her 3 günde bir maç oynuyoruz. 4-3-3 sistemi için de oynayacağımız yedek oyunculara sahip değiliz. Bugün pozisyonlar ürettik ama olmadı. Amacımıza odaklanmalıyız. Şampiyonluğu elbette istiyoruz” ifadelerini kullandı.



3-2 biten derbinin ardından Inter 22 puana ulaşırken, Milan ise 12 puanla 10.sırada kaldı.