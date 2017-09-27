Montella: Hakan Çalhanoğlu bu tempoyu kaldıramaz

Milan Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Hakan Çalhanoğlu'nun 3 gün arayla oynanacak olan maç temposunu kaldıramayacağını söyledi.
Basın toplantısında açıklamalarda bulunan genç çalıştırıcı, "O çok yetenekli bir oyuncu. 3 günde bir maç oynuyoruz. Bir rotasyonun olması normal. Cezası dolayısıyla aylarca forma giyemedi. Birden bire farklı bir lige geldi ve kendini geliştirmesi lazım. Bazen de dinlendirilmesi gerek. Bu sebeplernden dolayı her maçta oynayamaz. Öte yandan o yetenekli bir futbolcu ve ona güveniyoruz" diye konuştu.
Milan'a sezon öncesi transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, takımıyla çıktığı 9 resmi maçta 1 gol attı ve 4 asistlik katkı verdi.