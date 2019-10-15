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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
IHA
Haber Giriş: 15.10.2019 - 17:05, Son Güncelleme:

Montassar Talbi: "Alanya maçıyla iyi bir çıkış başlatmak istiyoruz"

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Montassar Talbi: "Alanya maçıyla iyi bir çıkış başlatmak istiyoruz"

Çaykur Rizespor’un Tunuslu oyuncusu Montassar Talbi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Talbi, Alanyaspor ile oynanacak olan karşılaşmayla çıkışa geçmek istediklerini ifade etti.

21 yaşındaki genç stoper Trabzonspor maçında iyi olduklarını fakat istedikleri sonucu alamadıklarını belirterek "Gerek teknik heyet, gerek oyuncular olarak tüm kalbimizle bu maçı kazanmak için sahaya çıktık fakat işler istediğimiz gibi gitmedi ve ne yazık ki pozitif bir netice alamadık, taraftarımızı sevindiremedik. Bu karşılaşma hem kulüp için hem de taraftarımız için çok önemliydi ama artık önümüze bakmak zorundayız. Önümüzde daha çok sayıda maç var ve Alanyaspor maçıyla iyi bir çıkışa geçmek istiyoruz" dedi.

Fransa-Türkiye karşılaşmasını da değerlendiren Montassar Talbi "Ben özellikle konuya Türkiye açısından bakmak istiyorum. Kesinlikle çok iyi bir maç çıkardığını düşünüyorum Türkiye'nin. Özellikle savunma anlamında gördüklerim beni çok tatmin etti. Takım olarak kesinlikle herkes birbirine kenetlenmiş ve grup halinde hareket eden bir takım vardı sahada. Savunma olarak ne yaptığını çok iyi bilen, çok iyi organize olmuş bir takımdı. Grup liderliğini kesinlikle hak ediyor ve Avrupa Şampiyonası'nda da çok iyi işler yapacağına eminim" ifadelerini kullandı.

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