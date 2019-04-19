Monreal güldürdü! Maçın ortasında...
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Napoli - Arsenal mücadelesinde, sahalarda çok görülmeyen bir olay yaşandı.
Arsenal'ın bek oyuncusu Nacho Monreal, ikinci yarı oynanırken sahadan bir anda çıktı.
İspanyol futbolcu bariyerlerden atlayarak tuvalete doğru koştu. Bu anlar kameraya yansırken, taraftarlar onu sosyal medyadan tiye aldı.
Bir taraftar, "Umarım elini yıkamıştır " diye yazdı. Monreal kısa bir aranın ardından sahaya geri döndü.
Arsenal, ilk maçta 2-0 yendiği Napoli'yi ikinci maçta 1-0 geçerek yarı finale uzandı.
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