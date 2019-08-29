Monitöre bakmaya gitme, VAR'ı dinle

Gazişehir-G.Birliği maçında uzun VAR incelemesi tartışılırken, İngiliz federasyonu, zaman kaybı olmasın diye hakemlere, monitörden pozisyon izlemeyip, VAR’dan gelen bilgiyi kabul etme talimatı verdi.

GAZİŞEHİR-Gençlerbirliği maçında hakem Atilla Karaoğlan, 34. dakikadaki pozisyon sonrası 5 dakika VAR ile görüştü. Sonra pozisyonu izlemeye gitti ve penaltı verdi. İlk yarının sonuna da 8 dakika ekledi. Süper Lig’in başlamasıyla birlikte VAR bir kez daha tartışmaların hedefi haline gelirken, İngiltere Premier Ligi’nde alınan bir karar deyim yerindeyse Türkiye’ye ders niteliğindeydi. Son olarak Tottenham

ile Manchester City arasında oynanan maçta verilen tartışmalı kararlar ligde tam bir kaosa neden olurken, hakemlere VAR konusunda verilen talimat dikkat çekti. Tüm baskılara rağmen Premier Lig hakemlerine kararları kontrol etmek için sahadaki monitörlere gitmeme talimatı verildiği ortaya çıktı. Sebebi ise oyunun hızını çok yavaşlattığı düşüncesi.

HIZ KESİLMESİN

Diğer ülkelerin aksine VAR’ı kendi kurallarına göre uygulayan İngiltere, oyunun doğal hızının teknolojiye yenik düşmesini istemiyor. Bir

hakemin saha kenarındaki ekrana gittiği her pozisyon ortalama 90 saniye maçın durmasına neden oluyor.

VAR NE DERSE O!

Bu da İngilizlere göre Premier Lig’in ruhuna aykırı ve oyunun temposunu ortadan kaldıran bir durum. Bu sebeple hakemlerden sadece sahada görmedikleri pozisyonlar için VAR ekranını kullanmaları istendi. Bundan dolayı hakem penaltıya hükmeder VAR bunu iptal ederse hakem kendisine kulaklıktan gelen kararı kabul edecek ve ekrandan pozisyonu izlemeyecek.

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