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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Koray DURKAL
29.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Monitöre bakmaya gitme, VAR'ı dinle

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Monitöre bakmaya gitme, VAR'ı dinle

Bizde VAR incelemesi dakikalar sürebiliyor, İngilizler 90 saniyeye tahammül edemiyor.

Gazişehir-G.Birliği maçında uzun VAR incelemesi tartışılırken, İngiliz federasyonu, zaman kaybı olmasın diye hakemlere, monitörden pozisyon izlemeyip, VAR’dan gelen bilgiyi kabul etme talimatı verdi.

GAZİŞEHİR-Gençlerbirliği maçında hakem Atilla Karaoğlan, 34. dakikadaki pozisyon sonrası 5 dakika VAR ile görüştü. Sonra pozisyonu izlemeye gitti ve penaltı verdi. İlk yarının sonuna da 8 dakika ekledi. Süper Lig’in başlamasıyla birlikte VAR bir kez daha tartışmaların hedefi haline gelirken, İngiltere Premier Ligi’nde alınan bir karar deyim yerindeyse Türkiye’ye ders niteliğindeydi. Son olarak Tottenham
ile Manchester City arasında oynanan maçta verilen tartışmalı kararlar ligde tam bir kaosa neden olurken, hakemlere VAR konusunda verilen talimat dikkat çekti. Tüm baskılara rağmen Premier Lig hakemlerine kararları kontrol etmek için sahadaki monitörlere gitmeme talimatı verildiği ortaya çıktı. Sebebi ise oyunun hızını çok yavaşlattığı düşüncesi.

HIZ KESİLMESİN

Diğer ülkelerin aksine VAR’ı kendi kurallarına göre uygulayan İngiltere, oyunun doğal hızının teknolojiye yenik düşmesini istemiyor. Bir
hakemin saha kenarındaki ekrana gittiği her pozisyon ortalama 90 saniye maçın durmasına neden oluyor.

VAR NE DERSE O!

Bu da İngilizlere göre Premier Lig’in ruhuna aykırı ve oyunun temposunu ortadan kaldıran bir durum. Bu sebeple hakemlerden sadece sahada görmedikleri pozisyonlar için VAR ekranını kullanmaları istendi. Bundan dolayı hakem penaltıya hükmeder VAR bunu iptal ederse hakem kendisine kulaklıktan gelen kararı kabul edecek ve ekrandan pozisyonu izlemeyecek.

VAR manşetleri durdurmak için..
VAR 'manşetleri' durdurmak için!..

Monitöre bakmaya gitme, VARı dinle

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