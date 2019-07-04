Monchi resmen açıkladı! Ever Banega...
Sevilla Sportif Direktörü Monchi, yeni transferlerin imza töreninde Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Ever Banega'yla ilgili flaş bir açıklamada bulundu.
Galatasaray'ın orta saha için düşündüğü isimlerin başında gelen Banega için Sevilla cephesinden kritik bir açıklama geldi.
Sportif direktör Monchi, "Banega'yla ilgili en önemli şey onun sportif performansı. Benim kafamda onu satmak ya da gelecek yıl bedavaya vermek yok. Saç renginin ötesinde süper motive. Ever bu sezonki projenin önemli parçalarından biri olacak" ifadelerini kullandı.
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