Mönchengladbach kazandı, Başakşehir'e yaradı
Medipol Başakşehir'in de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 4. maç gününde Borussia Mönchengladbach evinde AS Roma'yı 2-1 mağlup etti.
Borussia Park'ta oynanan maçta Roma'da 35. dakikada Federico Fazio golü kendi kalesine atarken, 64. dakikada bu kez rakip fileleri havalandırdı. Gladbach'a galibiyeti getiren gol ise 90+5'te Marcus Thuram'dan geldi.
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 77. dakikada Nicolo Zaniolo yerine oyuna dahil oldu.
Bu yenilgiyle Roma 5 puanda kalırken, Mönchengladbach puanını 5'e yükseltti. Gruptaki bu sonuçların ardından Başakşehir 7 puanla grup liderliğine yükseldi.
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