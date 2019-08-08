Galatasaray transfer haberleri | Monaco'da Radamel Falcao, ilk lig maçında yok
Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Lyon ile sahasında karşılaşacak olan Monaco'da Radamel Falcao, cezalı olduğu için maç kadrosuna alınmadı.
Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan Kolombiyalı forvet oyuncusu Radamel Falcao, Monaco'nun cuma günü saat 21:45'te Lyon ile sahasında oynayacağı maçın 20 kişilik maç kadrosunda yer almadı. Monaco'da ayrıca Keita Balde ve Golovin de cezalarından ötürü kadroda yoklar.
Kırmızı-beyazlıların resmi internet sitesinden açıkladığı maç kadrosu şöyle;
Kaleci: Benaglio, Lacomte
Defans: Aguilar, Badiashile, Ballo, Toure, Glik, Henrichs, Jemerson, Naldo, Panzo
Orta Saha: Dias, Boschilia, Chadli, Fabregas, Rony Lopes, Gelson, Traore
Forvet: Foster, Sylla
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