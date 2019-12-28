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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.12.2019 - 23:55,Son Güncelleme:/

Monaco'da Jardim dönemi bitti! Henry Onyekuru...

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Monaco'da Jardim dönemi bitti! Henry Onyekuru...

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Monaco'da, teknik direktör Leonardo Jardim'in görevine son verilerek yerine Robert Moreno getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli teknik direktör Jardim'in görevine son verildiği ve İspanyol teknik adam Robert Moreno ile 2,5 yıllık kontrat imzalandığı duyuruldu.

Bu sezon Jardim yönetiminde 18 maçta 8 galibiyet alan Fransız ekibin, ligde 28 puanı bulunuyor.

Monaco'da, alınan kötü sonuçların ardından geçen ocak ayında Fransız teknik adam Thierry Henry'nin görevine son verilmiş, 2. Jardim dönemi başlamıştı.
45 yaşındaki Jardim, Monaco'yu 2016-17 sezonunda şampiyonluğa taşımıştı.

JARDIM, ONYEKURU'YA ONAY VERMİŞTİ

Monaco'da fazla forma şansı bulamayan Henry Onyekuru, Ocak ayı için Galatasaray ile anlaşmıştı. Jardim, Nijeryalı futbolcunun Galatasaray'a gitmesine onay vermişti...

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