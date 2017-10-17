Fransa Ligi şampiyonu unvanıyla 1'inci torbadan girdiği Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda ilk iki maçta 1 puan alabilen Monaco'da Beşiktaş maçı öncesinde tek hedef galibiyet.

''Yeniden acil durum''

Bu gece oynanacak karşılaşmayı ''Yeniden acil durum'' başlığıyla okurlarına duyuran Fransa'nın saygın spor gazetesi L'Equipe, grubun ikinci haftasında sahasında Porto'ya 3-0 yenilen Monaco'nun tur şansını sürdürmek için Beşiktaş'ı yenmek zorunda olduğunu ifade etti.

Fransa Ligi'nde oynadığı son iki maçtan 1 puan çıkarabilen ve savunmada büyük problemler yaşayan Kırmızı Beyazlıların, 6 ay önce Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan ekipten hayli geride olduğu ve takımdan ayrılan Bernardo Silva, Tiemoue Bakayoko ve Kylian Mbappe gibi isimlerin arandığı belirtildi.

Lyon maçına göre 6 değişiklik

Bu sezon Monaco'nun attığı gollerin %48'inin sahibi olan Falcao'nun ilk 11'e dönüşüyle Leonardo Jardim'in Beşiktaş karşısında yeniden 4-4-2 dizilişine döneceğini hatırlatan gazete, ligde oynanan Lyon maçına göre bu gece 6 değişik futbolcunun sahaya çıkacağını okurlarıyla paylaştı.

Falcao-Balde ilk kez

Sezon başında 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Keita Balde'nin bu gece Falcao'nun yanında oynayacağı belirtilirken, bu ikilinin ilk kez forvet hattını oluşturacağına dikkat çekildi.

Monaco'da 3 eksik

Monaco'da Beşiktaş karşılaşması öncesinde üç eksik bulunuyor. Stevan Jovetic, Guido Carillo ve Rachid Ghezzal sakatlıkları sebebiyle bu gece kadroda yer almayacak. (Ajansspor)