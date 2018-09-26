Monaco yine kayıplarda
Fransa Ligue 1'e istediği gibi başlayamayan Monaco, Nimes'e de diş geçiremedi.
6. haftanın açılış maçında Monaco, sahasında Nimes ile 1-1 berabere kaldı. 19. dakikada Briançon'un golüyle geriye düşen ev sahibi ekip, beraberlik golünü 27'de Falcao'yla buldu. Monaco, kalan dakikalarda galibiyet golü için yüklense de başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla Monaco 6, Nimes 8 puana yükseldi. (Beinsports)
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