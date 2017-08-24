Monaco ve Portoâ€™yu deÄŸil Leipzigâ€™i dÃ¼ÅŸÃ¼n!

UEFA Åžampiyonlar Ligiâ€™nde 2017-2018 sezonu gruplarÄ±, dÃ¼n Monacoâ€™daki Grimaldi Forumâ€™da Ã§ekilen kura sonucu belli oldu. Kuraya 3. torbadan dahil olan BeÅŸiktaÅŸ, G Grubuâ€™nda Fransaâ€™nÄ±n Monaco, Portekizâ€™in Porto ve Almanyaâ€™nÄ±n Leipzig takÄ±mlarÄ± ile eÅŸleÅŸti. Åžampiyonlar Ligiâ€™nde 8 grupta ilk iki sÄ±rayÄ± alacak takÄ±mlar, adlarÄ±nÄ± son 16 turuna yazdÄ±racak. GruplarÄ±nÄ± 3. sÄ±rada tamamlayanlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligiâ€™nde devam edecek. â€˜Kupa 1â€™de takÄ±mlar, son 16 turundan itibaren iki maÃ§lÄ± eleme usulÃ¼yle oynanacak eÅŸleÅŸmelerden galip Ã§Ä±karak, finale yÃ¼kselmeye Ã§alÄ±ÅŸacak. 2017-2018 sezonu finali, Kievâ€™de oynanacak.Â Â Â Â Â

LEIPZIGâ€™Ä°N GENÃ‡LERÄ°NE DÄ°KKAT

BEÅžÄ°KTAÅžâ€™Ä±n grubunda Ã§oÄŸu kiÅŸi favori olarak geÃ§en yÄ±lÄ±n Åžampiyonlar Ligi yarÄ± finalisti Monacoâ€™yu ve tecrÃ¼be abidesi Portoâ€™yu gÃ¶sterse de Leipzig bu grubun sÃ¼rpriz favorisi. Peki, neden? Leipzig Ã¶zellikle genÃ§ ve potansiyeli olan oyunculara yaptÄ±ÄŸÄ± yatÄ±rÄ±mlarla dikkat Ã§ekiyor. GeÃ§en sezon Bundesligaâ€™da muhteÅŸem bir performans gÃ¶steren ekip, 23 yaÅŸ ortalamasÄ±na sahip.

GOL MAKÄ°NESÄ° TIMO WERNER

GEÃ‡EN sezon 21 gol atan 21 yaÅŸÄ±ndaki forvet Timo Werner sadece Leipzigâ€™in deÄŸil Almanyaâ€™nÄ±n da Ã§ok ÅŸey beklediÄŸi oyuncularÄ±n baÅŸÄ±nda geliyor. Orta sahadaki en Ã¶nemli oyuncu Naby Keitaâ€™ya Liverpool 35 milyon Euro verirken, Leipzig 80 milyon Euro istedi. Forvette gÃ¶rev alan Poulsen, Forsberg ve eski GalatasaraylÄ± Bruma da tehlikeli oyuncular.

MONACO YILDIZ Ä°SÄ°MLERÄ°NÄ° SATTI

Ã–NEMLÄ°ÂoyuncularÄ±nÄ± satarak iyi paralar kazanan Monaco, Ã¶zellikle defans bloÄŸunu yeniledi. FransÄ±z ekibi, eski gÃ¼cÃ¼nde deÄŸil.

Porto ise her zamanki gibi dikkat edilmesi gereken bir takÄ±m. Ä°spanyol yÄ±ldÄ±z Oliver Torres, yÃ¼ksek oyun zekasÄ±yla Portoâ€™yu hÃ¼cuma taÅŸÄ±yan ilk isim. Brahimi de orta alandaki driplingleri ve sprintleriyle Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Maraga ve eski BeÅŸiktaÅŸlÄ± Aboubakar ise Ã§ok formda.