Monaco ve Everton, Galatasaray'dan Seri'ye talip oldu!
Monaco ve Everton'ın, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Jean-Michael Seri ile ilgilendiği belirtildi.
Spor Arena Dış Haberler | Galatasaray'da sezonun ilk yarısından beklentilerin altında kalan Jean-Michael Seri'ye Avrupa'dan talipler çıktı.
Fransa basınından Footmercato'nun haberine göre; Monaco ile Everton, bonservisi Fulham'da olan Seri'yi kadrosuna katmak istiyor.
Haberde; Seri'nin Galatasaray'da bekleneni veremediği ve kiralık kontratının iptal edileceği iddiası da yer aldı.
Galatasaray'da 17 maçta sahaya çıkan Fildişili futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
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