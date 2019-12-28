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Futbol
Haber Giriş: 28.12.2019 - 01:22,Son Güncelleme:/

Monaco ve Everton, Galatasaray'dan Seri'ye talip oldu!

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Monaco ve Everton, Galatasaray'dan Seri'ye talip oldu!

Monaco ve Everton'ın, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Jean-Michael Seri ile ilgilendiği belirtildi.

Spor Arena Dış Haberler | Galatasaray'da sezonun ilk yarısından beklentilerin altında kalan Jean-Michael Seri'ye Avrupa'dan talipler çıktı.

Fransa basınından Footmercato'nun haberine göre; Monaco ile Everton, bonservisi Fulham'da olan Seri'yi kadrosuna katmak istiyor.

Haberde; Seri'nin Galatasaray'da bekleneni veremediği ve kiralık kontratının iptal edileceği iddiası da yer aldı.

Galatasaray'da 17 maçta sahaya çıkan Fildişili futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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Monaco ve Everton, Galatasaraydan Seriye talip oldu


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