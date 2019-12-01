Monaco PSG maçı neden ertelendi ve ne zaman oynanacak?
Fransa 1. Ligi'nde haftanın beklenen karşılaşması Monaco Paris Saint Germain (PSG) maçı, olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendi. PSG Monaco maçının ertelenme duyurusu, Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) tarafından yapıldı. Peki, Monaco PSG maçı ne zaman oynanacak? İşte, o detaylar
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Monaco ile Paris Saint-Germain (PSG) arasında oynanması planlanan karşılaşma, yoğun yağış nedeniyle ertelendi.
Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) kurumu, Ligue 1'in 15. haftasında bugün TSİ 23.00'te Monako'da yapılması gereken Monaco-PSG maçının olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelendiğini duyurdu.
Karşılaşmanın oynanacağı tarihin, LFP Müsabaka Kurulu tarafından daha sonra belirleneceği belirtildi.
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