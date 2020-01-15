MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriMonaco PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Dengeler değişecek mi?
GeriSpor Monaco PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Dengeler değişecek mi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 15.01.2020 - 14:15,Son Güncelleme:/

Monaco PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Dengeler değişecek mi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Monaco PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Dengeler değişecek mi?

Monaco Paris Saint Germain (PSG) maçı ile Fransa liginin 20. Hafta mücadeleleri devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde PSG ile erteleme maçına çıkan Monaco, bugün normal mücadelede karşı karşıya gelecek. Monaco, bu maçı alması halinde ligin dördüncü sırasına yükselebilecek. Peki, Monaco PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Monaco PSG maçı hakkında detaylı bilgiler

Geçtiğimiz hafta Monaco karşısında mücadele eden PSG, sahadan 3-3'lük skorla ayrılmıştı. Bugün Monaco ile bir kez daha karşılaşacak olan PSG, bu kez galibiyeti hedefleyerek liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmaya gayret gösterecek. Peki, Monaco PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler

MONACO PSG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fransa Ligi 20. Hafta mücadelesinde PSG, Monaco'yu ağırlayacak. 15 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 4 kanalından canlı izlenebilecek.

ONYEKURU İYİLEŞİYOR

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sıtma teşhisiyle tedavi gören yeni transferleri Henry Onyekuru'yu ziyaret etti.
Sosyal medya hesabından Nijeryalı futbolcu ile fotoğrafını paylaşan Albayrak, "Her şey yolunda, çok iyi gördüm, umarım en kısa sürede iyileşecek." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Fransa temsilcisi Monaco'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Onyekuru, ülkesi Nijerya'da sıtma virüsüne maruz kalmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle