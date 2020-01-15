Monaco PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Dengeler değişecek mi?

Geçtiğimiz hafta Monaco karşısında mücadele eden PSG, sahadan 3-3'lük skorla ayrılmıştı. Bugün Monaco ile bir kez daha karşılaşacak olan PSG, bu kez galibiyeti hedefleyerek liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmaya gayret gösterecek. Peki, Monaco PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler

MONACO PSG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fransa Ligi 20. Hafta mücadelesinde PSG, Monaco'yu ağırlayacak. 15 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 4 kanalından canlı izlenebilecek.

ONYEKURU İYİLEŞİYOR

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sıtma teşhisiyle tedavi gören yeni transferleri Henry Onyekuru'yu ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından Nijeryalı futbolcu ile fotoğrafını paylaşan Albayrak, "Her şey yolunda, çok iyi gördüm, umarım en kısa sürede iyileşecek." ifadelerini kullandı.



Galatasaray'ın Fransa temsilcisi Monaco'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Onyekuru, ülkesi Nijerya'da sıtma virüsüne maruz kalmıştı.