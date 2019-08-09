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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
09.08.2019 - 17:13, Son Güncelleme:

Monaco Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Falcao kadroda neden yok?

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Monaco Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Falcao kadroda neden yok?

Monaco Lyon maçı ile Fransa Lig'inde ilk haftada derbi ile başlayacak. Kariyerlerindeki 112. maça çıkacak olan Monaco ve Lyon, bu maçı kazanmaları halinde lige motive olarak başlayacak. Peki, Monaco Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Monaco Lyon karşılaşması ile Fransa Ligi'nde mücadele başlıyor. 2019-2020 sezonuna derbi ile başlayacak olan Fransa Ligi'nde Monaco ve Lyon karşı karşıya gelecek. Peki, Monaco Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

MONACO LYON MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fransa Lig 1 mücadelesinde Monaco, Lyon'u ağırlayacak. 09 Ağustos Cuma günü saat 21.45'te oynanacak olan mücadelenin yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile futbolcu menajeri Ahmet Bulut, transfer görüşmeleri yapmak için Fransa'ya gitti.

İstanbul Havalimanı'ndan Fransa'nın Nice kentine hareket eden Albayrak ile Bulut'un, Monaco'da forma giyen Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun transferi için görüşmelerde bulunacağı öğrenildi.

Albayrak ile Bulut, havalimanında basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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Monaco Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Falcao kadroda neden yok

Lyon'un Monaco'ya attığı attığı en güzel 5 golü izliyoruz...

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