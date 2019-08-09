Monaco Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Falcao kadroda neden yok?
Monaco Lyon maçı ile Fransa Lig'inde ilk haftada derbi ile başlayacak. Kariyerlerindeki 112. maça çıkacak olan Monaco ve Lyon, bu maçı kazanmaları halinde lige motive olarak başlayacak. Peki, Monaco Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Monaco Lyon karşılaşması ile Fransa Ligi'nde mücadele başlıyor. 2019-2020 sezonuna derbi ile başlayacak olan Fransa Ligi'nde Monaco ve Lyon karşı karşıya gelecek. Peki, Monaco Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
MONACO LYON MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Fransa Lig 1 mücadelesinde Monaco, Lyon'u ağırlayacak. 09 Ağustos Cuma günü saat 21.45'te oynanacak olan mücadelenin yayıncı kuruluşu bulunmuyor.
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile futbolcu menajeri Ahmet Bulut, transfer görüşmeleri yapmak için Fransa'ya gitti.
İstanbul Havalimanı'ndan Fransa'nın Nice kentine hareket eden Albayrak ile Bulut'un, Monaco'da forma giyen Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun transferi için görüşmelerde bulunacağı öğrenildi.
Albayrak ile Bulut, havalimanında basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmadı.
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