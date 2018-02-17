Monaco ezip geçti! 4 çektiler...
Fransa Ligi'nin 26. haftasının açılış mücadelesinde Monaco, sahasında Dijon ile karşılaştı.
65 puanlı lider PSG'nin ardından takibini sürdüren ve 10 maçtır yenilmeyen ev sahibi, Dijon engelini de rahat geçti.
Keita Balde ile 13. dakikada öne geçen Monaco'da; 69. dakikada da Fabinho sahne aldı ve penaltı golü ile skoru 2-0'a getirdi. 87. dakikada ağları havalandıran Rony Lopes farkı 3'e çıkardı. Maçta son golü ise uzatma dakikalarında Kamil Glik söyledi.
Mücadelenin geri kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve Monaco 4-0'lık sonucun ardından puanını 56'ya yükseltti.
Son iki maçı kazanan Dijon ise sahadan puansız ayrıldı 31 puan ile haftayı kapattı. (Ajansspor)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle