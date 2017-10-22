Monaco evinde rahat kazandı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Monaco, konuk ettiği Caen'i 2-0 yenerek zirve yarışını sürdürdü. Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Monaco, ligin 10. haftasında Caen'i II. Louis Stadı'nda konuk etti.
Karşılaşmaya atak başlayan Monaco, 21. dakikada Keita Balde Diao'nun ayağından bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren ve 59. dakikada yıldız oyuncusu Radamel Falcao'yla penaltıdan bir gol daha bulan Monaco, müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.
Ligde evinde çıktığı son 15 karşılaşmanın 14'ünü kazanan ve yenilgi yüzü görmeyen Monaco, puanını 22'ye yükselterek ikinci sıradaki yerini korudu.