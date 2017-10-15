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Monaco-Beşiktaş maçını Milorad Mazic yönetecek

Siyah-beyazlı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa temsilcisi Monaco ile deplasmanda yapacağı karşılaşmayı Milorad Mazic yönetecek

AA
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Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. haftasında Fransa temsilcisi Monaco ile deplasmanda oynayacağı maçta, Sırbistan Futbol Federasyonundan hakem Milorad Mazic görev yapacak.

UEFA'nın açıklamasına göre 17 Ekim Salı günü II. Louis Stadı'nda Beşiktaş ile Monaco arasında yapılacak karşılaşmada, Sırp hakem Mazic düdük çalacak.

Maçta Mazic'in yardımcılıklarını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Nemanja Petrovic'in 4. hakem görevini üstleneceği müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Nenad Djokic ve Danilo Grujic olacak.

Bşeiktaş
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