Monaco Beşiktaş maçı, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda mücadele eden ve liderliğini korumak isteyen temsilcimiz için büyük önem taşıyor. İki maçta iki galibiyet alarak liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, henüz bir beraberliği bulunan Monaco ile deplasmanda karşılaşacak. Siyah Beyazlı temsilcimizde hedef üçte üç olacak. Peki, Monaco Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadele hakkında vazı detaylar

Süper Lig’de son 3 haftada sadece 1 puan toplayarak hayal kırıklığı oluşturan Beşiktaş, bu akşam Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda Monaco ile karşılaşacak. Devler Ligi'nde geride kalan 2 karşılaşmada Porto’yu deplasmanda 3-1, Leipzig’i de sahasında 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, topladığı 6 puanla grupta lider konumda bulunuyor. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig’de farklı performanslar sergileyen Beşiktaş, Fransız ekibini mağlup ederek aynı zamanda kendisine ait bir rekoru da kırmak istiyor. Kara Kartal, bu akşam akşam Monaco'yu yenmesi halinde puanını 9 yapacak ve Şampiyonlar Ligi'nde kulüp tarihindeki en yüksek puana ulaşacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 198 maçtan 75'ünü kazandı, 81'ini yitirdi, 42'sinde de berabere kaldı. Avrupa arenasındaki 198 karşılaşmada rakip fileleri 258 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 282 gol gördü. Son 2 sezonda Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda mücadele eden Beşiktaş, 2017-2018'de üst üste oynadığı iki Şampiyonlar Ligi maçını da kazandı. G Grubu ilk mücadelesinde Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Leipzig ile sahasında oynadığı mücadeleyi ise 2-0 üstünlükle tamamladı.

BEŞİKTAŞ ÜÇTE ÜÇ PEŞİNDE

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda iki galibiyetle lider durumda bulunan Beşiktaş, üçüncü maçında bu akşam Monaco'ya konuk olacak

MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 6 puanla zirvede yer alan Beşiktaş, üçüncü maçında Fransa temsilcisi Monaco ile bu akşam deplasmanda karşı karşıya gelecek. Monaco'daki II. Louis Stadı'nda TSİ 21.45'te oynanacak karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonundan hakem Milorad Mazic yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ve Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak. Ligde kötü günler geçiren ve oynadığı son 3 maçtan sadece 1 puan alan Beşiktaş, Fransa'da moral bulmaya çalışacak.

Gruptaki ilk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden daha sonra Leipzig'i Vodafone Park'ta 2-0'la geçen siyah-beyazlı ekip, Monaco deplasmanından puanla dönmesi halinde gruptan çıkmak için büyük bir avantaj yakalayacak.

GÖZLER BABEL VE TALİSCA İKİLİSİNDE

Beşiktaş'ın Monaco ile oynayacağı maçta gözler Ryan Babel ve Anderson Talisca ikilisinde olacak. Siyah-beyazlı ekibin bu sene aldığı iki Avrupa galibiyetinde de rakip fileleri havalandırmayı başaran golcü oyuncular, performanslarıyla Beşiktaş'ın 90 dakika sonunda alacağı sonucu belirleyen faktörlerden olacak. İki futbolcu, yapılan iki karşılaşmada ikişer kez fileleri havalandırmayı başardı.



CANER ERKİN CEZA SINIRINDA



Bu sezon Süper Lig'de sarı kart cezası sınırında bulunan Caner Erkin, Avrupa'da da aynı sıkıntıyla karşı karşıya. Porto ve Leipzig maçlarında iki sarı kart gören tecrübeli oyuncu, Monaco karşısında da kart görmesi halinde cezalı duruma gelecek ve grubun dördüncü maçında forma giyemeyecek.

MONACO’NUN KADER MAÇI

Devler Ligi’nde oynadığı 2 karşılaşmada da galibiyet alamayan Monaco ise Beşiktaş karşılaşmasını kader maçı olarak görüyor. İlk haftada deplasmanda Leipzig ile 1-1 berabere kalan Fransızlar, ikinci karşılaşmada ise evinde Porto’ya 3-0 yenilerek gruptan çıkma şansını zora sokmuştu. ‘Ya tamam ya devam’ demek için siyah-beyazlıların karşısına çıkacak olan Jardim’in takımında bütün planlar galibiyet üstüne kurulu. Monaco, ligde oynadığı son mücadelede Lyon’a 3-2 mağlup olmuştu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE FARKLI TARİFE

Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-1 kaybeden Beşiktaş, bir sonraki hafta ise sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. 8. haftada Ankara’da Gençlerbirliği’ne 2-1 yenilen Şenol Güneş’in takımı son 3 haftadır galibiyet yüzü göremiyor. Kartal, bunun aksine Şampiyonlar Ligi’nde ise farklı bir görüntü çiziyor. Devler Ligi’nde mücadele ettiği G Grubu’nun ilk maçında deplasmanda Porto’yu 3-1 yenerek dikkatleri üzerine çeken siyah-beyazlılar, ikinci karşılaşmada ise evinde Almanların genç ve formda takımı Leipzig’i 2-0 ile geçti. Sezon başında hedefi gruplardan çıkmak olarak belirleyen Beşiktaş, buna ulaşmak için Fransa’da galibiyet arayacak. Siyah-beyazlı takım, aynı zamanda Monaco’yu yenerek lig için de moral depolamak istiyor.

METİN ALBAYRAK: BİZ MONACO'DAN DAHA RAHATIZ

Beşiktaş yöneticisi Metin Albayrak mücadele öncesinde bazı açıklamalarda bulundu: "Yarınki (17 Ekim) maç çok önemli. Buraya 3 puan almak için geldik. Eğer kazanırsak grubumuzda çok büyük bir avantaj elde edip, büyük bir olasılıkla çıkacağız. Amacımız da ikinci tura çıkmak.Bu maçın havası farklı olur. Her takımın kötü oynama lüksü vardır. İki sezondur herkesi iyi futbola alıştırdığımız için bir Ankara sendromu yaşadık. Aslında bize hiç yakışmadı ama bunun üstesinden gelebilecek güce ve tecrübeye sahibiz. Monaco maçının havası çok farklı. Herkes bunun bilincinde. Sadece kulübümüz için değil, ülkemiz için de alacağımız puan veya puanlar çok önemli.



UEFA’ya kesin bir bilgi verdik. Türk pasaportu taşıyan hiç kimseye Monaco tarafından bilet verilmeyecek ve içeri sokulmayacak. Çift pasaport taşıyan vatandaşlarımız için bir şey yapamayız. Taraftarımızdan korktuğumuzdan değil ama haksızlığa uğradığımız Olympique Lyon maçından sonraki cezadan muzdaribiz. İnşallah kazasız belasız şekilde atlatırız. Çünkü herhangi bir şeyde 1 sene ceza alacağız.



Biz onlardan çok daha rahatız. Bize baskı kuracaklarını düşünüyorum. Geniş bir kadroya sahibiz. Bize ilk 20 dakika taraftarının da etkisiyle baskı kuracaklardır ama bunun altından kalkacağız."