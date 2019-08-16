Monaco açıkladı! Galatasaray'ın hedefindeki Falcao kadroda...
Monaco, Metz maçının kamp kadrosunu açıkladı. Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Radamel Falcao listede yer aldı.
AS Monaco'nun Metz deplasmanında oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Radamel Falcao listede yer aldı.
Ayrıca, Monaco'nun yeni transferleri Onyekuru ve Ben Yedder de maç kadrosunda.
Falcao'nun Monaco formasıyla Metz karşısında son maçına çıkıp sarı kırmızılı takıma transfer olması bekleniyor.
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