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Monaco 3-2 Toulouse maç özeti / İZLE

Fransa 1. Ligi'nde son şampiyon Monaco, yeni sezonun ilk maçında Toulouse takımını 3-2 yenerek lige galibiyetle başladı.

Hürriyet Haber
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Fransa 1. Ligi 2017-18 sezonu açılış maçında son şampiyon Monaco, evinde Toulouse takımını konuk etti. Louis II Stadı'nda çekişmeli geçen mücadelenin galibi 3-2'lik skorla Monaco oldu.

Ev sahibi takımın gollerini 28. dakikada Jemerson, 58'de radamel Falcao ve 70'te Kamil Glik kaydetti. Konuk takım 6. dakikad Zinedine Machach ve 53. dakikada Andy Delort'un golüyle skorla buldu.

Monaco Fransa Ligi'nde bir sonraki hafta Dijon deplasmanına gidecek. Toulouse ise Montpellier takımını konuk edecek. Fransa 1. Lig maçlarının tüm özetleri Spor Arena'da olacak.

Maç özeti yüklenecek...

Monaco 3-2 Toulouse maç özeti / İZLE
Monaco 3-2 Toulouse maç özeti / İZLE

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