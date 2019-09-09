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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
09.09.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

Moldova Türkiye milli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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Moldova Türkiye milli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Moldova Türkiye milli maçı ile heyecan dolu bir karşılaşma sahne alacak. Andorra karşısında 1-0'lık galibiyet ile grupta puanını 12'ye yükselten millilerimiz, şimdi Moldova karşısında mutlak galibiyet paralosı ile sahaya çıkacak. Spor severler Moldova Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak sorusunun cevabını arıyor. İşte Milli maç öncesi son bilgiler

A Milli Futbol Takımı, Moldova maçı hazırlıklarına başladı. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde dün Andorra'yı 1-0 yenen A Milli Takım, 10 Eylül Salı günü Moldova ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. 

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda, yenilenme çalışması yapıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen idmana, belinde hissettiği ağrı nedeniyle dinlendirilen Emre Belözoğlu haricinde aday kadroda bulunan tüm futbolcular katıldı. Ay-yıldızlılar, Moldova maçı için saat 11.00'de Türk Hava Yollarına ait uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kişinev'e hareket edecek.

Moldova Türkiye milli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Moldova Türkiye milli maçı 10 Eylül Salı akşamı saat 21:45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

 H Grubu'nda hata yapan olmadı

Türkiye, Fransa ve İzlanda puanlarını 12'ye çıkardı

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu'nda favori takımlar arasında gösterilen Türkiye, İzlanda ve Fransa, gruptaki maçlarını kazanarak puanlarını 12'ye çıkardı. Türkiye, averajla 2. sırada yer aldı. 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda oynanan 3 maç sonucunda favori takımlar puan kaptırmadı. Son Dünya Şampiyonu Fransa, sahasında ağırladığı Arnavutluk karşısında 4-1 kazanmayı başarırken, İzlanda da Moldova karşısında hata yapmadı ve evinde 3-0'lık galibiyete uzanmayı başardı. Millilerimiz ise birçok fırsattan yararlanamadığı mücadelede Andorra'yı 89. dakikada Ozan Tufan'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek rakiplerinin kazandığı haftada hata yapmadı ve puanını 12'ye çıkardı.

Bu sonuçlarla birlikte Fransa averajla grupta ilk sırayı alırken, A Milli Futbol Takımımız da 2. sırada yer aldı. İzlanda ise 3. sırada yer aldı. Önümüzdeki hafta oynanacak olan mücadelelerde Milli Takımımız deplasmanda Moldova'yla, İzlanda deplasmanda Arnavutluk'la ve Fransa da sahasında Andorra ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Moldova'yla oynayacağı maç için bu akşam yapacağı antrenmanın saatinde değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Daha önce TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bugün saat 18.30'da yapılacağı duyurulan idman, saat 11.00'e alındı. Çalışma, basına kapalı olarak gerçekleştirilecek." denildi. Milli takım, 10 Eylül Salı günü deplasmanda Moldova'yla karşılaşacak

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