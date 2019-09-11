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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
11.09.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

Moldova Türkiye maçı özeti ve golleri ! Moldova - Türkiye: 0-4

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Moldova Türkiye maçı özeti ve golleri ! Moldova - Türkiye: 0-4

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında Türkiye, deplasmanda Moldova'yı 4-0 mağlup etti. Nefesleri kesen bu gollü mücadelenin ardından maç özeti ve golleri futbolseverler tarafından merak konusu oldu. İşte, Moldova Türkiye maçı özeti ve golleri...

Milliler Moldova'da farklı kazandı. Temponun bir an olsun düşmediği maçta Eveton forması giyen Cenk Tosun iki gol kaydetti. İşte, Moldova Türkiye maçının özeti ve golleri...

İLK YARI ÖZET

20. dakikada Umut Meraş'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Cenk Tosun'un kale önünde uygun pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Koşelev meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada Sandu, ceza sahası dışından şutunu çekti. Kaleye yönelen meşin yuvarlak, ceza sahasında Merih Demiral'ın kafasına çarparak yön değiştirdi ve üstten kornere çıktı.

37. dakikada Türkiye öne geçti. Dorukhan Toköz, savunmanın arkasına ara pasını gönderdi. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Cenk Tosun, kale alanına yöneldi. Topu ileri çıkan kaleci Koşelev'in üzerinden aşıran Cenk'in ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

Mücadelenin ilk yarısını Türkiye 1-0 önde bitirdi.

İKİNCİ YARI ÖZET

57. dakikada Türkiye farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün ceza sahası dışında kaleye uzak bir mesafeden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, direğe çarparak ağlarla buluştu: 0-2.

64. dakikada Dorukhan Toköz, ara pasında topu Cenk Tosun ile buluşturdu. Cenk'in ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci Koşelev'i geçtikten sonra dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

79. dakikada Türkiye üçüncü golü buldu. Mehmet Zeki Çelik, sağ kanattan ceza alanına ortaladı. Hakan Çalhanoğlu'nun yatarak vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonu takip eden Cenk Tosun'un kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-3.

88. dakikada A Milli Takım, skoru 4-0'a getirdi. Yusuf Yazıcı'nın ceza yayı içinde yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu: 0-4.

A Milli Takım karşılaşmayı 4-0 kazandı.

Türkiye, puanını 15'e yükseltti

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası H Grubu 6. hafta maçında Moldova'yı deplasmanda 4-0 yenerek 5. galibiyetini aldı.

Milli takım, 37. dakikada Cenk Tosun'un fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda 57. dakikada Deniz Türüç, 79. dakikada Cenk Tosun ve 88. dakikada Yusuf Yazıcı ile 3 gol daha bulan Türkiye, karşılaşmadan 4-0 galip ayrılarak puanını 15'e çıkardı.

Grupta 5. mağlubiyetini yaşayan Moldova ise 3 puanda kaldı.

2005'TEN SONRA EN FARKLI GALİBİYET

A Milli Takım, Moldova karşısında 2005'ten bu yana deplasmandaki en farklı galibiyetine imza attı.

Milliler, daha önce dış sahada en farklı galibiyetini 2006 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kazakistan karşısında 6-0'lık skorla almıştı.

DENİZ TÜRÜÇ VE YUSUF YAZICI'DAN İLK GOLLER

Milli futbolcular Deniz Türüç ve Yusuf Yazıcı, A Milli Takım'da ilk kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'de forma giyen 25 yaşındaki Deniz, 6. kez giydiği ay-yıldızlı formayla ilk golünü kaydetti. Fransız temsilcisi Lille'de görev yapan 22 yaşındaki Yusuf ise milli takıma 16. maçında ilk kez fileleri havalandırdı.

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