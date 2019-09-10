Moldova - Türkiye: 0-4
Euro 2020 Eleme Grubu'nda Türkiye, Moldova karşısındaydı. Millilerimiz mücadeleyi 4-0 kazanarak Fransa ile birlikte grupta puanını 15'e çıkardı ve zirveyi paylaştılar. İzlanda, Arnavutluk'a karşı 4-2'lik şok bir yenilgi alırken bu sonuç, milliler adına avantaj oldu. İzlanda 12 puanda kaldı. Türkiye bir sonraki maçını 11 Ekim'de içerde Arnavutluk ile yapacak.
Stat: Zimbru
Hakemler: Davide Massa , Filippo Meli , Alberto Tegoni
Moldova: Koşelev , Graur , Mudrac , Efros , Reabciuk , Cebotaru , Turcan , Ionita (Ghecev dk. 81 ?), Suvorov (Rozgoniuc dk. 75 ), Ginsari (Cemirtan dk. 68 ), Sandu
Yedekler: Celeadnic, V. Macrichii, Ambros, Zagaevschii, Cojocaru
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Türkiye: Mert Günok , Zeki Çelik , Merih Demiral , Kaan Ayhan , Umut Meraş , Ozan Tufan , Dorukhan Toköz (Abdulkadir Parmak dk. 87 ?), İrfan Kahveci (Yusuf Yazıcı dk. 80 ), Kenan Karaman (Hakan Çalhanoğlu dk. 70 ), Deniz Türüç , Cenk Tosun
Yedekler: Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Emre Belözoğlu, Efecan Karaca, Güven Yalçın, Enes Ünal, Nazim Sangare, Emre Kılınç
Teknik Direktör: Semen Altman
Goller: Cenk Tosun (dk. 37 ve 79), Deniz Türüç (dk. 57), Yusuf Yazıcı (dk. 88) (Türkiye)
GÜNEŞ'TEN 5 DEĞİŞİKLİK
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova karşısında Andorra maçına göre 5 değişiklik yaptı.
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 6. maçında deplasmanda Moldova ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde millilerin 11'i de belli oldu. Teknik Direktör Şenol Güneş, Andorra müsabakasına göre 5 değişiklik yaptı. Andorro maçında oynayan Çağlar Söyüncü, Emre Belözoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Güven Yalçın ve Yusuf Yazıcı'nın yerine Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Deniz Türüç ve Kenan Karaman'a görev verdi.
Şenol Güneş, müsabakada Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Umut Meraş, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Deniz Türüç, İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman ve Cenk Tosun 11'ine şans verdi.
Yedek kulübesinde ise Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Emre Belözoğlu, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Parmak, Güven Yalçın, Enes Ünal, Nazım Sangare ve Emre Kılınç yer aldı.
Moldova takım otobüsü, alana yanaşırken park halindeki bir araca çarptı
Moldova-Türkiye maçı hangi kanalda?
Moldova Türkiye maçı TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Mücadelenin başlama saati ise 21:45.
MAÇTAN NOTLAR
- Emre Belözoğlu ısınmaya çıkmadı
Şenol Güneş'in yedekler arasında yer verdiği milli futbolcu Emre Belözoğlu, müsabaka öncesi ısınmaya çıkmadı.
Deneyimli futbolcu, millilerin son oynadığı Andorra mücadelesinde 90 dakika forma giymişti. Teknik direktör Şenol Güneş, basın toplantısında 39 yaşındaki futbolcunun belinde hafif spazm olduğunu fakat bu durumun oynamasına engel teşkil etmediğini belirtmişti.
- TFF heyeti tribünde
Karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti.
Başkan Özdemir ile TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Mehmet Baykan, Erdal Bahçıvan, Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, Hasan Akıncıoğlu, Alkın Kalkavan, İsmail Erdem, Nuri Akın, Mustafa Hacıkerimoğlu, Selim Soydan ve Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Halil Gürol Sökmensüer, statta kendilerine ayrılan bölümden mücadeleyi izledi.
- Milli marşlar Acapella söylendi
Moldova-Türkiye maçında iki ülkenin milli marşları Acapella söylendi.
Kız ve erkeklerden oluşan 25 kişilik grup, enstrüman kullanılmadan sadece kendi sesleriyle ulusal marşları okudu.
Acapella, enstrüman olarak sadece insan sesinin kullanıldığı çok sesli bir müzik türü.
- Moldova'da 3 değişiklik
Moldova Milli Takımı, son oynadığı maça göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.
İzlanda maçına ilk 11'de başlayan futbolculardan Catalin Carp (kart cezası) ile Igor Armaş kadroda yer almadı. Teknik direktör Semen Altman, Vadim Cemirtan'ı ise yedeğe çekti.
Moldova'da bu isimlerin yerine Stefan Efros, Iaser Turcan ile Constantin Sandu ilk 11'de oynadı.
- Maç öncesi dostluk yemeği
Karşılaşma öncesinde 2 ülkenin federasyon yöneticileri yemekte bir araya geldi.
Başkent Kişinev'de gerçekleştirilen organizasyona TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, Hasan Akıncıoğlu, Alkın Kalkavan ve Genel Sekreter Kadir Kardaş katıldı.
Moldova Futbol Federasyonunu ise yemekte Başkan Leonid Oleinicenco, Üst Yönetici (CEO) Adrian Ixari ve Genel Sekreter Nicolai Cebotari temsil etti.
Yemekte Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Halil Gürol Sökmensüer ile UEFA delegesi Sergio Dicesare de yer aldı.
TFF TAM KADRO
A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda oynadığı Moldova karşılaşmasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile beraberindeki TFF yetkilileri tribünden takip etti.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 6. maçında deplasmanda Moldova ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir yalnız bırakmadı. Müsabakayı ayrıca TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Mehmet Baykan, Erdal Bahçıvan, Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, Hasan Akıncıoğlu, Alkın Kalkavan, İsmail Erdem, Nuri Akın, Mustafa Hacıkerimoğlu, Selim Soydan ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da takip etti.
HAKAN ÇALHANOĞLU KULÜBEYE
A Milli Takım’daki performansı eleştiri konusu olan Hakan Çalhanoğlu, Moldova maçında yedek soyundu. Teknik direktör Şenol Güneş’in, eleştirilerden olumsuz etkilenen Hakan’ı korumak için bugün oynatmama kararı aldığı belirtildi.
MOLDOVA İLE 11. RANDEVU
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası’nda bu akşam konuk olacağı Moldova ile 11. kez karşılaşacak. Geride kalan 7’si resmi, 3 özel maçta ay yıldızlılar 8 kez galip gelirken, 2 karşılaşma berabere sonuçlandı.
Gol sayılarında büyük üstünlük
İki ülke arasındaki rekabette, A Milli Takım gol sayılarında da rakibine büyük üstünlük kurdu. Geride kalan 10 maçta rakibine 25 gol atan Türkiye, kalesinde ise yalnızca 3 gole izin verdi.
İlk maç 1996'da
Türkiye ile Moldova tarihlerinde ilk kez 1996 yılında karşı karşıya geldi. İstanbul'da İnönü Stadı'nda 14 Ağustos'ta oynanan özel maçı ay-yıldızlı ekip 2-0 kazandı. A Milli Takım'ın golleri 67 ve 90. dakikalarda Saffet Sancaklı'dan geldi.
Kişinev'de 4. maç
A Milli Futbol Takımı, Moldova ile Kişinev'deki 4. maçını oynayacak. Geride kalan 3 maçın 2'si berabere sonuçlanırken, 1 maçı Türkiye kazandı. Moldova, milli takım karşısındaki 2 beraberliğini de Kişinev'de oynanan mücadelelerde elde etti.
DEV EKRANDA İZLEDİLER
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda deplasmanda Moldova ile karşılaşan Türkiye'nin altıncı maçının heyecanı İnegöl heykel Meydanı'nda kurulan dev ekranlara taşındı. Etkinliğe büyük ilgi gösteren vatandaşlar ellerindeki Türk Bayrakları ile Milli Takım'a destek verdi.
İnegöl Belediyesi, Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde yer aldığı H Grubu'ndaki altıncı eleme maçını İnegöl'de kurduğu dev ekrana taşıdı. Karşılaşma kurulan dev ekranda onlarca vatandaş tarafından izlendi. Etkinliğe büyük ilgi gösteren vatandaşlar ellerindeki Türk Bayrakları ile Milli Takım'a destek verdi. Mücadelenin huzur içinde izlenmesi için ise polis ekipleri güvenlik tedbiri aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
19'uncu dakikada kazandığı topla rakip oyunculardan sıyrılan Cenk Tosun ceza sahasına girip sol ayağıyla vurdu ancak top kalecide kaldı.
20'nci dakikada sol kanattan Umut Meraş'in ortasında altıpas içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Cenk Tosun topu kaleci Alexei Koşelev'in üzerine gönderdi ve top kornere gitti.
37'nci dakikada Dorukhan'ın uzun pasında topla buluşan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden kurtardı ve topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
57'nci dakikada ceza sahası ile orta sahanın tam ortasından kazanılan serbest vuruşu kullanan Deniz Türüç, düzgün bir vuruş yaptı ve top direğe çarparak ağlarla buluştu: 0-2.
79'uncu dakikada Zeki'nin sağ kanattan yaptığı ortaya gelişine bir vuruş yapan Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşunda top üst direkten döndü ve topu takip eden Cenk Tosun kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.
88'inci dakikada sol kanatta kazandığı topla ceza sahasına doğru ilerleyen Yusuf Yazıcı, rakiplerini geçerek ceza sahasının sol çaprazından kalecinin uzak olduğu noktaya klas bir vuruş yaptı ve maçın son golünü kaydetti: 0-4.
Karşılaşma Türkiye'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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