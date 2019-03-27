Moise Kean'in babası, Juventus'u rezil etti!
İtalya'nın EURO 2020 elemelerinde Finlandiya ve Liechtenstein ile oynadığı maçlarda attığı gollerle tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken Juventus'un 19 yaşındaki yıldızı Moise Kean hakkında babası Biorou Jean Kean'in yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü.
İtalya'nın EURO 2020 elemelerinde Finlandiya ve Liechtenstein ile oynadığı maçlarda attığı gollerle tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken Juventus'un 19 yaşındaki yıldızı Moise Kean hakkında gündeme bomba gibi düşen açıklamalar geldi.
İtalya tarihinde milli takım formasıyla gol atan en genç ikinci oyuncu olarak kayıtlara geçen genç yıldızın babası Biorou Jean Kean, RAI Radio'ya verdiği röportajda büyük bir skandalı ortaya çıkardı. İşte o sözler:
İtalya tarihinde milli takım formasıyla gol atan en genç ikinci oyuncu olarak kayıtlara geçen genç yıldızın babası Biorou Jean Kean, RAI Radio'ya verdiği röportajda büyük bir skandalı ortaya çıkardı. İşte o sözler:
"Kulüp, teklifimi kabul etti ama o traktörleri henüz bana vermiş değiller. Dahası, oğlumu izleyebilmem için bilet bile vermiyorlar. Yine de onun sonsuza dek Juve'de kalmasını istiyorum. Çünkü bu takım, bizim kanımıza işlemiş. Onu Juve'ye gönderdim çünkü ben bu takımın taraftarıyım."
Roberto Mancini maçın ardından skordan memnun olduğunu söyledi...
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