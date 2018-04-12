Mohammed Salah Liverpool'da tarih yazıyor!
Bu sezon gösterdiği performansla harikalar yaratan Mohammed Salah, Liverpool’u sırtlamaya devam ediyor... Önceki gün Manchester City karşısında bir gole imza atan Mısırlı yıldız, Devler Ligi’nde bir sezonda en fazla gol atan Afrikalı futbolcu olan Eto’o’nun rekorunu egale etti.
Sezon başında Roma’dan 42 milyon Euro karşılığında Liverpool’a transfer olan Mohammed Salah, performansıyla herkesi kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Sezon başından bu yana Kırmızılar’ı sırtlayan ve 44 maçta 39 gol, 13 asistlik performans sergileyen Mısırlı futbolcu, son olarak önceki gün Devler Ligi’nde oynanan Manchester City maçında takımının ilk golünü atmıştı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 8 gole ulaşan 25 yaşındaki futbolcu, bu organizasyonda bir sezonda en fazla gol atan Afrikalı futbolcu unvanının sahibi Samuel Eto’o’nun (2010-11) rekorunu egale etti.
‘Ben de müslüman olacağım’
Yıldız oyuncunun bu olağanüstü performansı sonrasında İngiliz taraftarlar, din değiştireceklerini belirterek, “Ben de Müslüman olacağım” ifadeleriyle bir beste bile yaptı. City karşısında galibiyeti getiren golü kaydeden Roberto Firmino da Salah’la birlikte Liverpool tarihine geçti. Kupa 1’de bu sezon 8 kez rakip fileleri havalandıran Firmino ve Salah, bir sezonda Şampiyonlar Ligi’nde 8 gole ulaşan ilk Liverpool’lu oyuncular oldu.
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