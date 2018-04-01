Mohamed Salah'a 1 milyon oy çıktı!
Liverpool'da bu yıl sergilediği futbolla tüm dünyanın beğenisini kazanan Mohamed Salah, ülkesi Mısır'da aday olmadığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 1 milyonun üzerinde oy topladı!
Liverpool'da bu yıl gösterdiği performansla tüm dünyayı kendisine hayran bırakan Mohamed Salah, bu defa çok ilginç bir olayla gündeme geldi.
"Mısır Kralı" lakaplı golcü oyuncu, ülkesinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmadığı hâlde 1 milyonun üzerinde oy topladı!
Mısırlı vatandaşlar, Abdülfettah es-Sisi'nin yeniden seçildiği cumhurbaşkanlığı yarışında mevcut iki adayın isimlerinin üstünü çizerek oy pusulalarına Salah'ın adını yazdı.
Salah, bu yıl Premier Lig'de kaydettiği 29 golle gol krallığı yarışının zirvesinde bulunuyor. (Fanatik)
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