Mohamed Salah sezon sonunda ayrılmak istiyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMohamed Salah sezon sonunda ayrılmak istiyor
GeriFutbol Mohamed Salah sezon sonunda ayrılmak istiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Spor Arena / DIŞ HABERLER
18.04.2019 - 11:38, Son Güncelleme:

Mohamed Salah sezon sonunda ayrılmak istiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mohamed Salah sezon sonunda ayrılmak istiyor

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp ile hararetli bir tartışma yaşayan Mohamed Salah'ın, sezon sonunda ayrılmak için izin istediği ileri sürüldü.

Liverpool'da yaptığı çıkışla dünya yıldızı olan Mohamed Salah için şoke eden bir iddia geldi. İspanyol AS Gazetesi'nin haberine göre Mısırlı futbolcu, sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp ile hararetli bir tartışma yaşadığı ifade edilen 26 yaşındaki futbolcunun, sezon sonunda takımdan ayrılmak için izin istediği kaydedildi.

Porto 1-4 Liverpool
Porto 1-4 Liverpool

Geçen sezon 52 maçta 44 gol atarak rekorları alt üst eden Salah için Real Madrid ismi ön plana çıksa da, Madrid kulübünün planlarında böyle bir transfer hamlesinin bulunmadığı kaydedildi.

Geçtiğimiz sene Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar yükselen Kırmızılıar, Salah önderliğinde yine final yolunda. Liverpool ekibi ayrıca Premier Lig'de Manchester City ile birlikte şampiyonluğun en büyük adayı.

Premier Lig’de yılın futbolcusu Mohamed Salah!Premier Lig’de harika bir sezonu geride bırakan Liverpool’un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, sezona damga vurmayı başardı. Premier Lig’de yılın futbolcusu seçilen 25 yaşındaki futbolcu, pek çok Avrupa devini de peşinden sürüklüyor. Premier Lig’de bu sezon 36 maça çıkan Salah, 32 gol ve 11 asistlik performans sergilerken toplamda ise 44 gole katkıda bulundu.
daha fazla video için

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Mohamed Salah sezon sonunda ayrılmak istiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Karşıyaka ile Adıyaman 1954 arasında bilet krizi!

Mohamed Salah sezon sonunda ayrılmak istiyor

Pınar Karşıyaka'nın rakipleri finalde!

Donk'tan Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım!