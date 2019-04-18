Mohamed Salah sezon sonunda ayrılmak istiyor
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp ile hararetli bir tartışma yaşayan Mohamed Salah'ın, sezon sonunda ayrılmak için izin istediği ileri sürüldü.
Liverpool'da yaptığı çıkışla dünya yıldızı olan Mohamed Salah için şoke eden bir iddia geldi. İspanyol AS Gazetesi'nin haberine göre Mısırlı futbolcu, sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti.
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp ile hararetli bir tartışma yaşadığı ifade edilen 26 yaşındaki futbolcunun, sezon sonunda takımdan ayrılmak için izin istediği kaydedildi.
Geçen sezon 52 maçta 44 gol atarak rekorları alt üst eden Salah için Real Madrid ismi ön plana çıksa da, Madrid kulübünün planlarında böyle bir transfer hamlesinin bulunmadığı kaydedildi.
Geçtiğimiz sene Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar yükselen Kırmızılıar, Salah önderliğinde yine final yolunda. Liverpool ekibi ayrıca Premier Lig'de Manchester City ile birlikte şampiyonluğun en büyük adayı.
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