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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
13.05.2018 - 20:02, Son Güncelleme:

Mohamed Salah rekora doymuyor

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Liverpool'un Mısırlı kanat oyuncusu Muhammed Salah, gol sayısını 32'ye çıkararak 38 hafta süren bir İngiltere Premier Lig sezonunda en fazla gol atan futbolcu oldu.

Şampiyonun önceki haftalarda belli olduğu Premier Lig'de 38. ve son maçlar oynandı.

Liverpool, ağırladığı Brighton'ı 4-0 yendi ve 2017-18 sezonunu 4. sırada bitirerek Manchester City, Manchester United ve Tottenham'dan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

26. dakikada gol perdesini açan Liverpool'dan Muhammed Salah, bu sezon 32. kez fileleri havalandırdı. Mısırlı kanat oyuncusu böylece 38 hafta süren bir İngiltere Premier Lig sezonunda en fazla gol atan futbolcu unvanını aldı. Salah; Alan Shearer, Cristiano Ronaldo ve Luis Suarez ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi.

Newcastle United deplasmanından 3-0 mağlup ayrılan geçen sezonun şampiyonu Chelsea ise ilk 4'ün dışında kaldı ve Şampiyonlar Ligi'ne gidemedi.

- Manchester City 100 puana ulaştı

Şampiyonluğu haftalar önce garantileyen Manchester City, konuk olduğu Southampton'ı Gabriel Jesus'un 90 4'üncü dakikadaki golüyle 1-0 yenerek bir ilke imza attı.

Guardiola City ile rekor kırdı! Tam 100 puana ulaştılar... (ÖZET)Şampiyonluğu haftalar önce garantileyen Manchester City, konuk olduğu Southampton'ı Gabriel Jesus'un 90+4'üncü dakikadaki golüyle 1-0 yenerek bir ilke imza attı. Teknik direktörlüğünü Pep Guardiola'nın yaptığı Manchester City, İngiltere Premier Lig'de 100 puan toplayan ilk kulüp oldu. City ayrıca bir sezonda en fazla (32) maç kazanma ve en yüksek puan farkıyla (19) şampiyon olma başarısını da gösterdi.
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Teknik direktörlüğünü Pep Guardiola'nın yaptığı Manchester City, İngiltere Premier Lig'de 100 puan toplayan ilk kulüp oldu.

Manchester City ayrıca bir sezonda en fazla (32) maç kazanma ve en yüksek puan farkıyla (19) şampiyon olma başarısını da gösterdi.

- Carrick ve Wenger son maçlarına çıktı

2006'dan bu yana Manchester United forması giyen 36 yaşındaki Michael Carrick, 1999'da adım attığı aktif futbol kariyerini, takımının Watford'ı ağırladığı maçla noktaladı. Manchester United, takım kaptanı Carrick'in 85 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 1-0 kazandı.

Arsene Wenger galibiyetle veda etti! (ÖZET)Premier Lig'de 2017-2018 sezonu sona erdi. Manchester City'nin zirvede tamamladığı sezonda, 22 yıllık Arsene Wenger macerası da son buldu. Huddersfield Town deplasmanına çıkan Arsenal, deneyimli hocasına 3 puanla veda etti. 1-0 biten maçta tek gol 38. dakikada Pierre Aubameyang'tan geldi. Arsenal bu galibiyetle sezonu 6. sırada ve 63 puanla tamamladı. Ev sahibi takım Huddersfield Town ise 37 puanla 16. sırada sezonu bitirdi.
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Fransız teknik direktör Arsene Wenger de 22 yıldır görev aldığı Arsenal Kulübündeki son karşılaşmasına çıktı. Arsenal, Huddersfield Town'ı deplasmanda 1-0 yendi.

- Swansea City küme düştü

Stoke City ve West Bromwich'ten sonra Premier Lig'de küme düşen son takım, 33 puanda kalan Swansea City oldu.

Bir dönem Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i de çalıştıran Portekizli teknik adam Carlos Carvalhal'in başında bulunduğu Swansea City, konuk ettiği Stoke City'ye 2-1 yenilerek alt lige düştü.

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