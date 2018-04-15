Mohamed Salah hem Liverpool hem de Premier Lig tarihine geçti!
Bournemouth karşısında alınan galibiyette takımının 2. golünü kaydeden Mohamed Salah tarihe geçmeye devam ediyor.
Bu sezon Kırmızılar'la bütün kulvarlarda 40 gol barajına ulaşan Mısırlı futbolcu bunu başaran 3. Liverpool futbolcusu oldu.
Bunu daha önce Roger Hunt (1961-62) ve Ian Rush (1983-84 ve 1986-87) başarmışlardı.
Salah ayrıca Premier Lig'de de 30 gole ulaştı ve 30 gol barajını geçen 8. futbolcu oldu.
Andy Cole 34
Alan Shearer 31, 34 ve 31
Kevin Phillips 30
Thierry Henry 30
Cristiano Ronaldo 31
Robin Van Persie 30
Luis Suárez 31
Mohamed Salah 30
(Ajansspor)
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