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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
03.09.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Mohamed Elneny kimdir hangi takımlarda oynadı?

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Mohamed Elneny kimdir hangi takımlarda oynadı?

Mohamed Elneny, Beşiktaş'a transferinin ardından futbolseverlerin gündemindeki isim olmaya başladı. Son olarak Arsenal formasıyla yeşil sahaya çıkan Mısırlı futbolcu, yeni sezonda Beşiktaş'ta forma giyecek. Peki, Mohamed Elneny kimdir ve kaç yaşında? İşte, transferi tamamlanan Elneny hakkında merak edilen detaylar

Kariyerine bu sezon Beşiktaş'ta devam edecek olan Mohamed Elneny, 11 Temmuz 1992 tarihinde Mısır'ın Mahalla kentinde dünyaya geldi. Henüz 6 yaşındayken Mısır'ın köklü kulüplerinden El Ahly'nin alt yapısında futbola başlayan Elneny, 2010 yılında yine Mısır takımı olan Arab Contractors'a transfer oldu.

3 yıl Arab Contractors'da top koşturan oyuncu, 2013 yılında Basel'in dikkatini çekmiş ve yarım sezonluk kiralandı. Basel'de gösterdiği performansın ardından İsviçreli kulübün 640 bin euro bedelle satın alma opsiyonunu kullandığı oyuncu, 3 yıl boyunca burada forma giydi.

2016 yılının ara transfer döneminde Arsenal tarafından 12 milyon 500 bin euro bedelle kadroya katılan oyuncu, 2019-2020 sezonu için Beşiktaş'a kiralandı.

1,79 boyundaki ön libero-orta saha oyuncusu, sağ ayağına hakimdir. 

 

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