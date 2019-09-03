Mohamed Elneny kimdir hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Elneny, Beşiktaş'a transferinin ardından futbolseverlerin gündemindeki isim olmaya başladı. Son olarak Arsenal formasıyla yeşil sahaya çıkan Mısırlı futbolcu, yeni sezonda Beşiktaş'ta forma giyecek. Peki, Mohamed Elneny kimdir ve kaç yaşında? İşte, transferi tamamlanan Elneny hakkında merak edilen detaylar
Kariyerine bu sezon Beşiktaş'ta devam edecek olan Mohamed Elneny, 11 Temmuz 1992 tarihinde Mısır'ın Mahalla kentinde dünyaya geldi. Henüz 6 yaşındayken Mısır'ın köklü kulüplerinden El Ahly'nin alt yapısında futbola başlayan Elneny, 2010 yılında yine Mısır takımı olan Arab Contractors'a transfer oldu.
3 yıl Arab Contractors'da top koşturan oyuncu, 2013 yılında Basel'in dikkatini çekmiş ve yarım sezonluk kiralandı. Basel'de gösterdiği performansın ardından İsviçreli kulübün 640 bin euro bedelle satın alma opsiyonunu kullandığı oyuncu, 3 yıl boyunca burada forma giydi.
2016 yılının ara transfer döneminde Arsenal tarafından 12 milyon 500 bin euro bedelle kadroya katılan oyuncu, 2019-2020 sezonu için Beşiktaş'a kiralandı.
1,79 boyundaki ön libero-orta saha oyuncusu, sağ ayağına hakimdir.
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