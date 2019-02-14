Modeste kararı açıklandı! Köln'de son dakika...
İsmi uzun süre Galatasaray'la anılan ama Tianjin Tianhai'nin araya girmesiyle transferi yılan hikayesine dönen Anthony Modeste, Köln'e geri dönmüş ama orada da forma giyememişti. Alman kulübü son durumunu açıkladı...
Galatasaray'a transferi Tianjin Tianhai'nin onay vermemesi yüzünden FIFA'lık olan ve yılan hikayesine dönen Anthony Modeste, sonradan Köln'e geri dönmüş ama Çin Futbol Federasyonu'ndan izin bir türlü çıkmayınca forma giyememişti.
Alman kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Modeste'nin bir sonraki fikstürde, Paderborn karşısında forma giyebileceğini ve kamp kadrosunda yer aldığını belirtti.
FIFA, Çin Futbol Federasyonu, Tianjin Tianhai ve Köln sonunda anlaştı.
Takımın Genel Müdürü Armin Veh; "Anthony Modeste sonunda futbol oynayabilecek. Şu an en önemli konu bu. Yeteneklerini sadece antrenman sahasında değil, resmi maçlarda da görebileceğimiz için mutluyuz." açıklamasını yaptı.
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